Cần đổi ngoại tệ, người phụ nữ chuyển khoản gần 1,7 tỷ đồng nhưng nhận về 0 USD, lập tức trình báo công an

Theo Công an Thành phố Hải Phòng, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện đối tượng lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân (đặc biệt là Đô la Mỹ - USD) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cụ thể, đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telagram…) đăng tin, quảng cáo có nguồn tiền ngoại tệ số lượng lớn, tỷ giá cao hơn ngân hàng hoặc ưu đãi đặc biệt. Sau khi người dân có nhu cầu, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền VNĐ vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng thường chuyển cho bị hại bill (hóa đơn) chuyển tiền giả thể hiện việc đã thực hiện giao dịch, ngay sau đó cắt liên lạc, chặn toàn bộ phương thức liên hệ và chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Điển hình là, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.L ở phường Lê Chân về việc bị đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đổi tiền. Cụ thể, khoảng tháng 12/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, chị T.T.T.L có quen biết người sử dụng tài khoản Telegram tên "Kimjongun".

Người này giới thiệu tên Long, làm trong lĩnh vực đổi tiền Việt Nam ra tiền Đô la Mỹ (USD). Do có nhu cầu đóng tiền học cho em gái hiện đang du học ở nước ngoài nên chị T.T.T.L có nhờ Long đổi hộ số tiền 66 nghìn USD tương đương với số tiền 1,683 tỷ đồng. Sau khi chị T.T.T.L chuyển tiền cho Long thì không nhận được tiền USD và không liên lạc được với Long nên làm đơn trình báo Cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định được tài khoản Telegram tên "Kimjongun" và truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long, sinh năm 1992, trú tại: TDP số 2, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về hành vi lừa đảo.

Đối tượng Bùi Thanh Long

Để phòng ngừa, ngăn chặn thủ đoạn lừa đảo trên, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng khuyến cáo Nhân dân:

- Tuyệt đối không đổi tiền qua mạng xã hội, không giao dịch với người lạ và chỉ thực hiện đổi ngoại tệ tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng, điểm thu đổi ngoại tệ hợp pháp được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

- Khi phát hiện đối tượng, đường dây có dấu hiệu lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường nơi cư trú hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Theo Công an Thành phố Hải Phòng