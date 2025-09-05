Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần đổi ngoại tệ, người phụ nữ chuyển khoản gần 1,7 tỷ đồng nhưng nhận về 0 USD, lập tức trình báo công an

05-09-2025 - 16:06 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công an Thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo lợi dụng nhu cầu trao đổi ngoại tệ, đặc biệt là USD.

Theo Công an Thành phố Hải Phòng, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện đối tượng lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân (đặc biệt là Đô la Mỹ - USD) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cụ thể, đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telagram…) đăng tin, quảng cáo có nguồn tiền ngoại tệ số lượng lớn, tỷ giá cao hơn ngân hàng hoặc ưu đãi đặc biệt. Sau khi người dân có nhu cầu, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền VNĐ vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng thường chuyển cho bị hại bill (hóa đơn) chuyển tiền giả thể hiện việc đã thực hiện giao dịch, ngay sau đó cắt liên lạc, chặn toàn bộ phương thức liên hệ và chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Điển hình là, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.L ở phường Lê Chân về việc bị đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đổi tiền. Cụ thể, khoảng tháng 12/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, chị T.T.T.L có quen biết người sử dụng tài khoản Telegram tên "Kimjongun".

Người này giới thiệu tên Long, làm trong lĩnh vực đổi tiền Việt Nam ra tiền Đô la Mỹ (USD). Do có nhu cầu đóng tiền học cho em gái hiện đang du học ở nước ngoài nên chị T.T.T.L có nhờ Long đổi hộ số tiền 66 nghìn USD tương đương với số tiền 1,683 tỷ đồng. Sau khi chị T.T.T.L chuyển tiền cho Long thì không nhận được tiền USD và không liên lạc được với Long nên làm đơn trình báo Cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định được tài khoản Telegram tên "Kimjongun" và truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long, sinh năm 1992, trú tại: TDP số 2, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về hành vi lừa đảo.

Cần đổi ngoại tệ, người phụ nữ chuyển khoản gần 1,7 tỷ đồng nhưng nhận về 0 USD, lập tức trình báo công an- Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thanh Long

Để phòng ngừa, ngăn chặn thủ đoạn lừa đảo trên, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng khuyến cáo Nhân dân:

- Tuyệt đối không đổi tiền qua mạng xã hội, không giao dịch với người lạ và chỉ thực hiện đổi ngoại tệ tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng, điểm thu đổi ngoại tệ hợp pháp được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

- Khi phát hiện đối tượng, đường dây có dấu hiệu lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường nơi cư trú hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Theo Công an Thành phố Hải Phòng

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có 1 tỷ trong tài khoản đã đủ để ngồi phòng chờ sân bay riêng của ngân hàng?

Có 1 tỷ trong tài khoản đã đủ để ngồi phòng chờ sân bay riêng của ngân hàng? Nổi bật

Giá chung cư Hà Nội, TP.HCM tăng gấp đôi chỉ sau gần 3 năm, nếu không chắt bóp mua, người trẻ có nguy cơ đánh mất cơ hội sở hữu căn hộ?

Giá chung cư Hà Nội, TP.HCM tăng gấp đôi chỉ sau gần 3 năm, nếu không chắt bóp mua, người trẻ có nguy cơ đánh mất cơ hội sở hữu căn hộ? Nổi bật

Bỏ 700 triệu mua vàng, hiện lãi hơn gấp đôi, người đàn ông vẫn than thở: "Mua vàng cả đời không bằng tiền lời lô đất

Bỏ 700 triệu mua vàng, hiện lãi hơn gấp đôi, người đàn ông vẫn than thở: "Mua vàng cả đời không bằng tiền lời lô đất

14:42 , 05/09/2025
Ngân hàng liên hệ, nữ sinh 2010 xác nhận có giao dịch chuyển khoản 19 triệu đồng, liền báo công an

Ngân hàng liên hệ, nữ sinh 2010 xác nhận có giao dịch chuyển khoản 19 triệu đồng, liền báo công an

11:14 , 05/09/2025
Mua 5 cây vàng khi giá cao kỷ lục, 6 tháng sau chốt lời, người phụ nữ thừa nhận: "Tôi lãi đậm nhưng mất ăn mất ngủ"

Mua 5 cây vàng khi giá cao kỷ lục, 6 tháng sau chốt lời, người phụ nữ thừa nhận: "Tôi lãi đậm nhưng mất ăn mất ngủ"

11:12 , 05/09/2025
Cách lập ngân sách chi tiêu cho người trẻ: Bước khởi đầu để đạt được tự do tài chính

Cách lập ngân sách chi tiêu cho người trẻ: Bước khởi đầu để đạt được tự do tài chính

07:43 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên