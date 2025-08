Căn hộ đầy đủ tiện ích vừa túi tiền - cơ hội hiếm phía Tây Thủ đô

The Wisteria nổi lên như một lựa chọn hiếm hoi, đáp ứng nhu cầu sở hữu căn hộ với giá hợp lý, tiện ích đa dạng, không gian sống xanh và kết nối giao thông thuận tiện.

Giá chung cư tiếp tục neo cao, nguồn cung hạn chế

Năm 2025, thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, ổn định hơn so với năm 2024 nhưng vẫn là thách thức lớn đối với người mua nhà, nhất là nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế. Theo các báo cáo thị trường bất động sản, giá bán trung bình của các căn hộ chung cư sơ cấp tại Hà Nội hiện đã tiệm cận mới mốc 80 triệu đồng/m², tăng mạnh so với những năm trước và có xu hướng giữ ở mức cao. Đặc biệt, phân khúc căn hộ bình dân gần như biến mất khỏi thị trường, trong khi căn hộ trung cấp và cao cấp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Nguyên nhân chính dẫn đến giá sơ cấp cao là do nguồn cung mới tập trung phần lớn tại các dự án đại đô thị. Theo báo cáo của Savills, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong những tháng đầu năm đạt 7.940 căn. Nguồn cung sơ cấp đạt 11.168 căn, giảm 33% theo quý và 14% theo năm. Số lượng căn bán được đạt 7.914 căn, giảm 41% theo quý nhưng tăng 49% theo năm. Hạng B chiếm 99% số lượng căn bán được. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ 84%.

Đánh giá về triển vọng giá căn hộ sơ cấp thời gian tới, nhiều chuyên gia nhận định khả năng giảm giá là không cao. Trong các quý còn lại của năm 2025, nguồn cung căn hộ mới dự kiến gồm 7.400 căn hộ. Trong đó hạng B tiếp tục dẫn đầu, chiếm 67%. Đặc biệt, trong quý 2/2025, sẽ có các dự án dự kiến mở bán mới/mở bán giai đoạn tiếp theo đều sở hữu vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín và chất lượng xây dựng cao, song với mức giá có thể ở quanh ngưỡng 100 triệu đồng/m².

Trong bối cảnh mặt bằng giá chung cư tăng mạnh, việc tìm mua một căn hộ với mức giá khoảng 70-80 triệu đồng/m² tại Hà Nội đang trở nên ngày càng khó khăn. Phân khúc căn hộ dưới 100 triệu đồng/m² gần như không còn xuất hiện trên thị trường mới. Nhiều người mua phải cân nhắc lựa chọn các phân khúc khác như nhà riêng, nhà phố hoặc đất nền thay vì căn hộ trong tầm giá này.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận một số dự án hiếm hoi đáp ứng được nhu cầu này, trong đó nổi bật là chung cư The Wisteria thuộc khu đô thị Hinode Royal Park (xã Kim Chung – Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội). Đây là tòa nhà cao tầng hiếm hoi trên thị trường hiện nay sở hữu căn hộ với mức giá từ 65 triệu đồng/m2 trở lên, thu hút sự quan tâm lớn của người mua.

Cơ hội cho người mua nhạy bén

The Wisteria hiện đang chào bán khoảng 50 căn hộ với diện tích đa dạng từ 50 m² đến 143 m², gồm các loại hình 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, Dual-key và Duplex. Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 32, tiếp giáp các tuyến đường trọng điểm như vành đai 3.5, thuận tiện kết nối với các khu vực trung tâm của Hà Nội như Đại học Công Nghiệp, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hồ Hoàn Kiếm…

Điểm nổi bật của The Wisteria là hệ thống tiện ích đầy đủ, nội khu của tòa căn hộ được thiết kế đa dạng mang đến trải nghiệm sống tiện nghi cho cư dân. Dự án có bể bơi vô cực ngoài trời trên cao, phòng gym, yoga, spa, sân thể thao đa năng, sân chơi trẻ em, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, quảng trường trung tâm và các dịch vụ thương mại như trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, quán cà phê sầm uất. Các tiện ích đa dạng tại dự án không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm và rèn luyện sức khỏe của cư dân mà còn góp phần tạo nên một môi trường sống năng động, tiện nghi, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sự gắn kết cộng đồng.

Với diện tích đa dạng, công năng linh hoạt, The Wisteria là lựa chọn hấp dẫn với nhiều đối tượng khách hàng muốn an cư và đầu tư

Ngoài ra, The Wisteria thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích "all - in - one" của đại đô thị Hinode Royal Park, bao gồm công viên trung tâm rộng lớn với hồ cảnh quan và không gian xanh mát, khu BBQ, vườn dưỡng sinh, các sân thể thao đa chủ đề, bể bơi, khu vui chơi ngoài trời, đường dạo bộ và khu sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra còn có các tiện ích thiết yếu như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm y tế chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống và phát triển của cư dân.Không chỉ nổi bật về vị trí và tiện ích, The Wisteria còn hấp dẫn nhờ chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ khách hàng tối đa. Chủ đầu tư đưa ra nhiều ưu đãi như chiết khấu lên tới 8%, hỗ trợ vay vốn ngân hàng đến 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng, miễn phí dịch vụ quản lý năm đầu tiên. Chủ đầu tư cũng đang có nhiều gói quà tặng giá trị. Khách hàng mua căn hộ điển hình sẽ nhận quà trị giá 450 triệu đồng nếu diện tích dưới 131m² và 650 triệu đồng nếu diện tích từ 131m² trở lên. Với căn hộ Duplex, gói quà tặng là 800 triệu đồng. Căn hộ Shophouse có gói quà tặng 1,1 tỷ đồng cho diện tích dưới 131m² và 1,3 tỷ đồng cho diện tích từ 131m² trở lên. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ trong đợt đầu, phần còn lại trả dần theo tiến độ xây dựng, giúp việc sở hữu căn hộ trở nên dễ dàng hơn.

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển biến phức tạp, căn hộ The Wisteria được xem là cơ hội hiếm có cho những người mua nhà muốn sở hữu căn hộ với nhiều tiêu chuẩn được đánh giá cao với giá hợp lý, đồng thời tận hưởng không gian sống xanh, tiện ích đa dạng và kết nối giao thông thuận lợi tại khu vực phía Tây thủ đô.