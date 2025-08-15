Căn hộ kề cận metro số 1 vào “guồng” hút vốn

Sức hút "trục nóng" Metro số 1

Từ khi đi vào vận hành, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã đánh dấu bước ngoặt lớn cho hạ tầng giao thông TP.HCM. Khu vực dọc tuyến, đặc biệt quanh ga Suối Tiên, đang nổi lên như "trục xương sống" mới của khu Đông nhờ khả năng rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm.

Thực tế ghi nhận, biên độ tăng giá căn hộ dọc tuyến metro số 1 từ đầu năm 2025 tăng trung bình 20% so với 2024. Một số dự án từ năm 2015 đến năm 2024 tăng từ 35% đến 70% so với mức giá khởi điểm ban đầu, tùy theo vị trí và phân khúc. Đặc biệt, các dự án có kết nối trực tiếp với nhà ga metro được ghi nhận lượng giao dịch tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, biên độ tăng giá cao và khả năng giữ giá tốt nhờ dòng nhu cầu ở thực và khai thác ổn định.

Lượng tìm kiếm và giao dịch căn hộ quanh metro số 1 cũng tăng gấp đôi sau khi đi vào vận hành. Bên cạnh đó, mức giá cho thuê căn hộ gần Metro hiện dao động từ 9–17 triệu đồng/tháng tùy khu vực, mang lại hiệu suất khai thác cho thuê rất tốt.

Theo các chuyên gia, sức hấp dẫn của khu vực này chưa dừng lại khi TPHCM đang lên kế hoạch đầu tư mở rộng và triển khai thêm nhiều tuyến metro mới trong thời gian sắp tới.

Sức hút từ metro số 1 đã khiến khu vực dọc tuyến luôn nằm trong "tầm ngắm" của người mua nhà. Nhu cầu thực không ngừng tăng cao, đặc biệt từ nhóm khách trẻ iGen, Millennials đang làm việc tại các khu vực lân cận, mong muốn một chỗ ở thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển và có tiềm năng sinh lời lâu dài. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ sơ cấp dọc theo metro số 1 lại cực kỳ hạn chế. Phần lớn sản phẩm giao dịch hiện nay đến từ thị trường thứ cấp với các dự án đã mở bán từ nhiều năm trước. Trong 2 năm trở lại đây, khu vực này gần như vắng bóng dự án mới.

Nhiều ý kiến cho rằng, khoảng trống nguồn cung này đang khiến thị trường dọc tuyến metro số 1 bước vào giai đoạn khan hiếm thực sự, tạo lợi thế rõ rệt cho bất kỳ dự án mới nào xuất hiện đúng thời điểm.

ArtStella – Làn gió mới đáp ứng nguồn cung cận metro số 1

Giữa bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung sản phẩm mới dọc tuyến metro số 1, ArtStella nổi lên như một trong những dự án mới hiếm hoi với vị trí kề cận ga metro Suối Tiên. Dự án do ATTLand làm chủ đầu tư và hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn An Phong cùng ngân hàng BIDV .

Tọa lạc trên mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TPHCM, ArtStella chỉ cách ga metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới vài phút di chuyển. Dự án cũng nằm liền kề đường 30/4 đang được mở rộng, giúp kết nối nhanh chóng đến Quốc lộ 1K và Xa lộ Hà Nội.

Cú bắt tay hợp tác chiến lược dự án ArtStella giữa chủ đầu tư ATTLand - Tập đoàn An Phong - Ngân hàng BIDV

Không chỉ vậy, ArtStella còn được hưởng lợi trực tiếp từ hai tuyến metro sắp được triển khai trong thời gian tới. Một tuyến sẽ kết nối từ ga Suối Tiên đến TPHCM mở rộng (Bình Dương cũ) và một tuyến khác sẽ kết nối thẳng đến sân bay quốc tế Long Thành với ga S0 nằm ngay cạnh dự án. Đây là một trong những yếu tố quan trọng được đánh giá sẽ mở ra dư địa tăng giá mạnh mẽ của ArtStella trong nhiều năm tới.

Mặt khác, khu vực ArtStella tọa lạc còn là điểm hội tụ hệ thống giao thông trọng điểm như vành đai 2, vành đai 3, dự án Xa lộ Hà Nội mở rộng, đường song hành,.. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị của dự án sẽ được cộng hưởng liên tục theo từng giai đoạn hạ tầng hoàn thiện.

Phối cảnh kiến trúc độc đáo của ArtStella vừa được nhận giải thưởng "Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2025"

Ngoài ra, ArtStella còn tạo dấu ấn với thiết kế oval độc đáo cùng dòng sản phẩm Chill Home mới lạ. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng cho cả người mua để ở và nhà đầu tư cho thuê. Với vị trí gần ga metro số 1, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các khu công nghệ cao, trung tâm thương mại và nhiều trường đại học lớn, đáp ứng nhu cầu sống năng động của giới trẻ và mở ra tiềm năng khai thác cho thuê hấp dẫn.

Ở góc nhìn đầu tư, ArtStella không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở kề cận metro số 1 mà còn là lựa chọn đầu tư sáng giá, đón đầu nhịp sóng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM trong thời gian tới.