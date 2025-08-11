Căn hộ mẫu The Privé ra mắt: Khẳng định chuẩn sống thượng lưu giữa trung tâm TP.HCM

Với lợi thế về vị trí, khả năng kết nối và hệ tiện ích đa dạng, The Privé nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay khi ra mắt. Tại lễ khai trương nhà mẫu, không khí sôi động lan tỏa từ đại diện các đơn vị phân phối, đội ngũ kinh doanh đến khách tham quan. Sau khi trải nghiệm thực tế, nhiều khách hàng đánh giá cao thiết kế ấn tượng, công năng tối ưu và không gian sống khác biệt. Đáng chú ý, nhiều khách hàng đã quyết định giao dịch ngay sau khi tham quan, thậm chí có người mua thêm căn hộ – minh chứng cho sức hút nổi bật và niềm tin của thị trường đối với The Privé.

Hơn 1000 lượt khách tham quan khu căn hộ mẫu The Privé trong ngày khai trương

Sự kiện khai trương khu căn hộ mẫu The Privé đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, từ đại diện các đơn vị phân phối đến những khách hàng tinh hoa, gây ấn tượng mạnh thông qua không gian sống thượng lưu – được tái hiện trọn vẹn, sống động ngay trong khu căn hộ mẫu.

Ngay từ những bước chân đầu tiên, khách mời đã được dẫn dắt vào một không gian sống đầy cảm hứng – nơi tinh thần thiết kế xuyên suốt của The Privé hiện hữu qua từng đường nét, chất liệu và ánh sáng. Không gian căn hộ mẫu được đầu tư như một "bản phác họa" của phong cách sống cá nhân hóa: tinh tế, hiện đại và tôn vinh dấu ấn riêng của từng chủ nhân.

Tại sự kiện, đại diện Tập đoàn Đất Xanh – đơn vị phát triển dự án – chia sẻ: "Khu căn hộ mẫu The Privé không chỉ đơn thuần là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn phản ánh rõ triết lý thiết kế và cam kết chất lượng mà chúng tôi theo đuổi. Từng đường nét, vật liệu, cách tổ chức không gian tại căn hộ mẫu đều được chăm chút kỹ lưỡng – nhằm tái hiện chân thực trải nghiệm sống thượng lưu mà The Privé mang lại cho cư dân tương lai."

Đông đảo đại diện các đơn vị phân phối lớn có mặt trong ngày khai trương, tham quan khu căn hộ mẫu The Privé

Theo ghi nhận từ các đơn vị phân phối, tỷ lệ khách quyết định giao dịch ngay sau khi tham quan cao hơn hẳn so với thông lệ. Anh Nguyễn Minh Tùng – một nhân viên kinh doanh nhiều năm kinh nghiệm – chia sẻ: "Nhiều khách của tôi chờ ngày này từ lâu, chỉ cần trải nghiệm thực tế là xuống tiền ngay."

Câu chuyện "chốt đơn" ngay tại chỗ cũng được Giám đốc Kinh doanh một đơn vị phân phối chia sẻ cảm xúc: "The Privé là dự án hiếm hoi mà chúng tôi có thể tự tin giới thiệu tới những khách hàng kỹ tính nhất. Không chỉ bởi vị trí và thiết kế, mà chính sự chỉn chu đến từng chi tiết bàn giao đã tạo nên sức hút khác biệt. Khu căn hộ mẫu hôm nay đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của dự án – một không gian sống vừa sang trọng, vừa mang dấu ấn cá nhân, đáp ứng đúng mong đợi của giới thượng lưu.

Đông đảo đại diện đơn vị phân phối, khách hàng tham quan căn hộ mẫu The Privé

Chúng tôi dự đoán tỷ lệ chốt giao dịch sẽ rất cao, nhưng thực tế còn vượt mong đợi. Sự cộng hưởng giữa không gian thực tế và những thông tin khách được tư vấn, từng xem trên bản vẽ đã tạo ra hiệu ứng mạnh. Chỉ trong buổi sáng, đã có khách quyết định mua thêm căn hộ thứ hai sau khi bị ấn tượng bởi thiết kế linh hoạt của căn 3 phòng ngủ."

Bước tiến mới trong hành trình kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại trung tâm

Trong bối cảnh thị trường căn hộ trung tâm TP.HCM liên tục ghi nhận những mức giá kỷ lục mới, đặt ra bài toán về tiêu chuẩn bàn giao xứng tầm cho giới đầu tư và khách hàng hạng sang; sự xuất hiện của The Privé - được thể hiện qua không gian căn hộ mẫu - giúp khách hàng dễ dàng hình dung trọn vẹn phong cách sống theo đúng tinh thần "Defining Luxury Living".

Được xây dựng như bản sao hoàn chỉnh của căn hộ thật, khu căn hộ mẫu The Privé cho phép khách tham quan chạm tay vào trải nghiệm sống tương lai. Tại đây, sự kết hợp giữa quá trình tuyển chọn và phối hợp vật liệu cho thấy rõ sự khắt khe trong việc phát triển dự án hạng sang. Từ những điểm chạm nhỏ như công tắc, ổ cắm, vách bếp, len chân tường… đến những hạng mục định hình diện mạo như cửa chính, lan can kính, gạch lát sàn, thiết bị vệ sinh âm tường hay điều hòa âm trần – tất cả đều được cân nhắc để đạt sự hài hòa tuyệt đối giữa thẩm mỹ, công năng, độ bền và tính bền vững.

Không gian căn hộ tại The Privé kết hợp hài hòa giữa công năng và tính thẩm mỹ, hướng đến khả năng tùy biến linh hoạt.

Không dừng lại ở thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn bàn giao tại The Privé tiếp tục khẳng định sự khác biệt rõ nét của phân khúc hạng sang ở khả năng khơi gợi cảm xúc và thể hiện gu sống của chủ nhân. Vật liệu được chọn không chỉ vì độ bền hay vẻ đẹp tinh xảo, mà còn vì trải nghiệm chúng mang lại – từ cảm giác mát lạnh trên mặt đá quartz, sự êm ái của sàn gỗ dưới bước chân, đến ánh phản chiếu tinh tế từ kim loại và kính. Sự đồng bộ trong thiết bị, sự liền mạch của thiết kế và khả năng cá nhân hóa cao biến mỗi căn hộ thành một "phiên bản giới hạn" cho từng chủ nhân. Đây chính là chuẩn mực mà phân khúc hạng sang cần được định hình – nơi chất lượng, thẩm mỹ và phong cách sống hòa quyện thành một tổng thể đẳng cấp.

Thông qua không gian căn hộ mẫu, The Privé khắc họa một định nghĩa mới về chuẩn mực sống thượng lưu giữa lòng đô thị. Vị trí đắt giá, thiết kế đậm dấu ấn cá nhân và hệ tiện ích hạng sang hòa quyện thành một tổng thể tinh tế, như lời mời trang nhã gửi tới những chủ nhân tinh hoa – nơi trải nghiệm sống được nâng tầm thành phong cách khác biệt.

