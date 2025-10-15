Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng

Căn hộ chung cư duplex có hiện trạng bàn giao thô, diện tích khá lớn nhưng có trần thấp theo thiết kế của toà nhà.

Mong muốn của gia chủ là một không gian trang trọng tinh tế nhưng vẫn cần ấm cúng thân thiện với 4 phòng ngủ: cho ông bà, vợ chồng, hai con gái và một người độc thân.

KTS chủ yếu nên tập trung sâu vào phương pháp khai thác yêu cầu , hiện trạng để thiết kế mặt bằng & không gian hấp dẫn, tối ưu hơn. Sự sang trọng được thực hiện với việc thêm những không gian đệm như sảnh đóng (không lao thẳng vào phòng khách); vách trang trí tạo tiền phòng cho phòng ngủ ông bà tránh nhìn thẳng từ phòng khách vào; ngăn chia ước lệ các không gian chính như giữa bếp với phòng khách bằng đảo bếp; không gian uống trà ...

Tầng 2 ấm cúng thân thiện hơn với phòng ngủ cho 2 con gái cùng khu sinh hoạt & vui chơi, sảnh tầng nhìn thẳng xuống thông tầng là vị trí gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình.