Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng

15-10-2025 - 10:05 AM | Lifestyle

Phong cách chủ đạo của căn hộ là Transitional với không gian tầng 1 sang trọng, tinh tế, tầng 2 thân thiện ấm cúng.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 1.

Căn hộ chung cư duplex có hiện trạng bàn giao thô, diện tích khá lớn nhưng có trần thấp theo thiết kế của toà nhà.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 2.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 3.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 4.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 5.

Mong muốn của gia chủ là một không gian trang trọng tinh tế nhưng vẫn cần ấm cúng thân thiện với 4 phòng ngủ: cho ông bà, vợ chồng, hai con gái và một người độc thân.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 6.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 7.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 8.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 9.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 10.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 11.

KTS chủ yếu nên tập trung sâu vào phương pháp khai thác yêu cầu , hiện trạng để thiết kế mặt bằng & không gian hấp dẫn, tối ưu hơn. Sự sang trọng được thực hiện với việc thêm những không gian đệm như sảnh đóng (không lao thẳng vào phòng khách); vách trang trí tạo tiền phòng cho phòng ngủ ông bà tránh nhìn thẳng từ phòng khách vào; ngăn chia ước lệ các không gian chính như giữa bếp với phòng khách bằng đảo bếp; không gian uống trà ...

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 12.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 13.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 14.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 15.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 16.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 17.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 18.

Tầng 2 ấm cúng thân thiện hơn với phòng ngủ cho 2 con gái cùng khu sinh hoạt & vui chơi, sảnh tầng nhìn thẳng xuống thông tầng là vị trí gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 19.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 20.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 21.

Căn hộ thông tầng đa phong cách sang trọng và ấm cúng- Ảnh 22.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

