Căn penthouse "không hàng xóm" của "ông hoàng Cpop" Châu Kiệt Luân

Năm 2015, không lâu sau khi kết hôn, Châu Kiệt Luân đã chi ra 140 triệu tệ (khoảng 546 tỷ đồng) để sở hữu căn penthouse tại Đài Loan. Sau khi mua nhà, anh không vội chuyển vào ở mà dành khoảng 2 năm để hoàn thiện nội thất. Riêng quá trình lên ý tưởng và thiết kế đã mất 1 năm, trong đó nhiều hạng mục được đặt làm riêng với phong cách sang trọng nhưng không quá phô trương. Chính vì nằm ở tầng cao nhất và không có căn hộ kế bên, nơi đây được chính nam ca sĩ gọi là khu vực "không hàng xóm".

Ngay từ khi bước vào, độ xa hoa của căn hộ đã thể hiện rõ qua sảnh dài 18m với trần cao và thiết kế mang dáng dấp một phòng trưng bày nghệ thuật. Không gian kết hợp đá cẩm thạch, kính cùng hệ thống ánh sáng được tính toán kỹ, tạo cảm giác giống một bảo tàng thu nhỏ. Khu vực này được thiết kế bởi Lorenzo Tondelli, một nhà thiết kế đến từ Italy và từng khiến Châu Kiệt Luân ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Chỉ vì quá thích phần đại sảnh, Châu Kiệt Luân đã mua luôn căn hộ ở đây mà không cần mặc cả giá.

Bên trong penthouse, tông màu trắng, gỗ tự nhiên và xám nhạt được sử dụng chủ đạo, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa ấm cúng. Bộ sofa xám được đặt cạnh bàn trà bằng đá cẩm thạch, trong khi nhiều món đồ nội thất được làm thủ công theo yêu cầu riêng. Căn nhà còn có những cánh cửa bằng gỗ tử đàn cao tới 4,5m, góp phần tạo nên cảm giác bề thế cho không gian.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là khu ban công và sân thượng ngoài trời rộng lớn với tầm nhìn 360 độ. Phần trần cao tới 7,2m, bên dưới được phủ cỏ xanh, tạo thành không gian để gia đình thư giãn, vui chơi và tổ chức tiệc. Từ đây có thể nhìn bao quát nhiều khu vực, trong đó nổi bật là tòa tháp Đài Bắc 101 cùng cảnh núi và thành phố phía xa. Không gian này cũng nhiều lần xuất hiện trong những bức ảnh mà Châu Kiệt Luân và Côn Lăng chia sẻ.

Căn penthouse còn được thiết kế riêng cho từng thành viên trong gia đình. Phòng của các con mang tông hồng với một mô hình lâu đài được dựng ngay bên trong, tạo cảm giác như bước vào thế giới cổ tích. Trong khi đó, phòng của mẹ Châu Kiệt Luân sử dụng màu trắng làm chủ đạo và có một bức tranh tường hình SpongeBob SquarePants mà bà yêu thích.

Không gian sống của "ông hoàng Cpop" cũng có nhiều món đồ nghệ thuật và nội thất đắt giá. Nổi bật trong số đó là chiếc ghế Chieftain do nhà thiết kế nội thất nổi tiếng người Đan Mạch Finn Juhl sáng tạo, có giá lên tới 3,6 triệu tệ (khoảng 14 tỷ đồng). Thiết kế mang vẻ thô mộc, phóng khoáng và có phần hoang dã khá phù hợp với phong cách cá nhân của Châu Kiệt Luân.

Độ xa hoa của căn nhà còn nằm ở những chi tiết ít được chú ý hơn. 6 cột trang trí theo phong cách châu Âu trong khu vực hành lang có giá hơn 1 triệu tệ (khoảng 3,9 tỷ đồng) mỗi cột, trong khi chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ có giá hơn 3 triệu tệ (khoảng 11,7 tỷ đồng). Toàn bộ nội thất được đặt làm thủ công, từ cửa ra vào cho đến các món đồ trang trí, cho thấy mức đầu tư rất lớn vào từng góc nhỏ của căn penthouse.

Sau khi hình ảnh căn nhà được hé lộ, nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước độ xa hoa, nhưng cũng có những bình luận hài hước tập trung vào gu thẩm mỹ của gia đình. Có người đặc biệt thích bức tranh SpongeBob trong phòng mẹ Châu Kiệt Luân, trong khi người khác đùa rằng giá của một chiếc ghế trong nhà đã vượt xa số tiền họ có thể kiếm được trong cả đời.

Không chỉ là nơi ở, căn penthouse "không hàng xóm" còn trở thành địa điểm được nhiều bạn bè trong giới giải trí ghé thăm. Những ngôi sao như nhóm Mayday, Lâm Tuấn Kiệt hay Tiêu Kính Đằng từng đến nhà Châu Kiệt Luân và chụp ảnh lưu niệm. Ngôi nhà mang phong cách đặc biệt này không chỉ là tổ ấm của vợ chồng Châu Kiệt Luân - Côn Lăng mà còn trở thành một trong những bất động sản nổi tiếng nhất của nam ca sĩ.