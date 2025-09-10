Cẩn trọng với trend biến thành mô hình figure

Để thực hiện, người dùng chỉ cần truy cập các công cụ như Gemini hoặc nền tảng tương tự, tải lên một bức ảnh rõ nét và nhập prompt dựng hình.

Hệ thống sẽ trả về sản phẩm sống động, như một figure đứng trên đế mica trong suốt, kèm màn hình hiển thị quá trình dựng 3D và hộp figure phong cách BANDAI. Giới công nghệ cảnh báo trào lưu này tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh AI yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị, bao gồm thư viện ảnh, camera, vị trí GPS, danh bạ, lịch sử duyệt web hay thông tin thiết bị. Do đó, người dùng nên hạn chế cấp quyền tối thiểu, tránh tải lên những hình ảnh nhạy cảm như giấy tờ tùy thân để tránh bị "hack" dữ liệu. Ngoài ra, cần cảnh giác trước những trend sử dụng hình ảnh cá nhân.