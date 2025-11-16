Cảnh báo 2 thực phẩm "châm ngòi" mạnh nhất cho ung thư - không phải đường

Một chuyên gia dinh dưỡng đã nêu tên hai loại thực phẩm mà chúng ta nên tránh hơn hết nếu muốn giảm nguy cơ ung thư. Nichole Andrews, một chuyên gia dinh dưỡng tại Washington, Mỹ, cho biết: "Mặc dù mọi người đang nói mọi thứ bạn ăn đều làm tăng nguy cơ ung thư, nhưng không phải vậy. Chỉ có hai loại thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư."

Nữ chuyên gia nói rằng hai loại thực phẩm đó là rượu và thịt chế biến sẵn.

Nichole, người chuyên về dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư, giải thích: "Chỉ có vậy thôi, đó là danh sách đầy đủ," và nói thêm rằng rượu bao gồm "tất cả các loại rượu, kể cả rượu vang đỏ".

Giải thích lý do tại sao rượu làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, gan, đại trực tràng, miệng, họng và dạ dày, Nichole nói: "Đó là vì ethanol trong rượu... là chất gây ung thư."

Nicole, người đã hỗ trợ hàng ngàn bệnh nhân ung thư thông qua chế độ ăn uống, khuyên rằng cách tốt nhất để giảm nguy cơ là giảm lượng rượu tiêu thụ. Cô nói: "Không uống là tốt nhất. Bất kỳ sự tiêu thụ, bất kỳ loại rượu nào, sẽ làm tăng nguy cơ của bạn, vì vậy bất kỳ lượng giảm nào bạn thực hiện, bạn đang giảm nguy cơ ung thư."

Theo Nichole, thịt chế biến sẵn là "xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói - những thứ được chế biến để bảo quản trong tủ lạnh của bạn trong thời gian dài hoặc chúng đã được nấu chín tại cửa hàng". Để giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn, cô khuyên: "Chọn thịt sống nhiều hơn để nấu ăn tại nhà, hãy mua thịt sống để làm xúc xích và những thứ tương tự — không phải đồ đã nấu sẵn."

Ảnh minh họa

Trên trang Instagram của mình, Nichole cũng phân tích những tuyên bố xung quanh các loại thực phẩm khác thường được cho là "gây ung thư", bao gồm cả đường: "Với tư cách là một chuyên gia dinh dưỡng ung thư, tôi xin làm rõ: bản thân đường sẽ không gây ung thư [hoặc] làm ung thư của bạn phát triển nhanh hơn. Nếu bạn có một chế độ ăn nhiều đường, bạn có thể sẽ dư thừa calo... và sau đó bạn sẽ tăng cân, tăng mô mỡ và chính mô mỡ làm tăng nguy cơ ung thư."

"Đường không trực tiếp gây ung thư - tất cả các tế bào (bao gồm cả tế bào khỏe mạnh) đều sử dụng glucose để tạo năng lượng. Cắt giảm đường sẽ không 'bỏ đói' các tế bào ung thư. Điều thực sự liên quan đến nguy cơ ung thư là mô mỡ dư thừa, tạo ra các hormone gây viêm thúc đẩy sự phát triển khối u. Bạn không cần phải cắt bỏ hoàn toàn đường. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc giảm mô mỡ bằng cách ăn các bữa ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên và xây dựng cơ bắp. Ngay cả khi không giảm cân, việc cải thiện thành phần cơ thể cũng làm giảm nguy cơ ung thư.”

"Ăn đường ở mức độ vừa phải là ổn. Chính việc tiêu thụ quá nhiều calo (từ bất kỳ loại thực phẩm nào) dẫn đến tăng cân và tăng mỡ, điều này làm tăng nguy cơ ung thư. Một chiếc bánh quy hoặc một lát bánh ngọt sẽ không gây hại cho sức khỏe của bạn - chìa khóa là sự cân bằng!"

Các 'nguy cơ thực sự'

Nữ chuyên gia nhấn mạnh rằng "nguy cơ thực sự" là rượu và thịt chế biến sẵn, nói rằng: "Rượu là chất gây ung thư Nhóm 1 (cùng loại với thuốc lá) và có liên quan chặt chẽ đến các bệnh ung thư như vú và gan. Thịt chế biến sẵn (như thịt xông khói và xúc xích) cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, ngay cả với số lượng nhỏ."

Tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK) cũng đưa ra lời khuyên tương tự, nói rằng: "Chúng tôi biết chắc chắn rằng thịt chế biến sẵn là nguyên nhân gây ung thư. Chúng tôi chắc chắn về mối liên hệ này cũng như đối với các nguyên nhân gây ung thư đã được chứng minh khác, như thuốc lá và rượu."

Về đường, tổ chức này nói thêm: "Không có bằng chứng nào cho thấy việc tuân theo chế độ ăn 'không đường' làm giảm nguy cơ mắc ung thư, hoặc làm tăng cơ hội sống sót nếu bạn được chẩn đoán."

Tổ chức Y tế Thế giới nói gì về rượu và thịt chế biến sẵn?

Thịt chế biến sẵn và rượu được phân loại là tác nhân gây ung thư Nhóm 1. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: "Có bằng chứng thuyết phục rằng những thứ này gây ung thư." Hút thuốc lá và amiăng cũng là tác nhân gây ung thư Nhóm 1, mặc dù WHO nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là rượu và thịt chế biến sẵn nguy hiểm ngang bằng với hút thuốc và amiăng.