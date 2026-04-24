Cảnh báo: Dùng tăm chỉ nha khoa kiểu này, người đàn ông suýt trả giá bằng mạng sống

Mới đây, một dược sĩ (Trung Quốc) đã chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện về người bạn phải phẫu thuật tim vì thói quen tái sử dụng tăm chỉ nha khoa. Theo đó, người này thường không vứt tăm chỉ sau khi dùng mà giữ lại để sử dụng tiếp vào ngày hôm sau, thậm chí kéo dài tới cả tuần mới thay.

Biến chứng xảy ra khi một lần vệ sinh răng, nướu bị chảy máu nhưng người này vẫn tiếp tục dùng lại chiếc tăm chỉ cũ. Vi khuẩn tích tụ từ trước đó theo đường máu xâm nhập vào tim, gây tổn thương nghiêm trọng và “ăn mòn” van tim. Cuối cùng, bệnh nhân buộc phải trải qua phẫu thuật thay van để giữ lại tính mạng.

Vị dược sĩ này cũng cảnh báo, việc vệ sinh răng miệng đúng cách không chỉ dừng lại ở đánh răng mà còn phụ thuộc lớn vào cách sử dụng các dụng cụ như chỉ nha khoa. Tăm chỉ nha khoa là sản phẩm dùng một lần, cần được vứt bỏ ngay sau khi sử dụng, tuyệt đối không tái dùng để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như đã thay van tim nhân tạo hoặc mắc các bệnh lý van tim cần thận trọng hơn. Trước khi thực hiện các thủ thuật nha khoa như nhổ răng, cần thông báo với bác sĩ để được dự phòng, tránh vi khuẩn xâm nhập gây viêm nội tâm mạc.

Câu chuyện trên cũng nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước thói quen tái sử dụng tăm chỉ nha khoa, cho rằng đây là hành động tiềm ẩn nguy cơ cao. Một số ý kiến khác cho biết việc dùng một que tăm chỉ nha khoa cho nhiều kẽ răng cũng có thể khiến vi khuẩn lây lan trong khoang miệng, làm giảm hiệu quả làm sạch.

Một số nha sĩ cũng khuyến cáo hạn chế sử dụng tăm chỉ nha khoa nếu không biết cách dùng đúng. Việc dùng một que để làm sạch nhiều kẽ răng vô tình khiến vi khuẩn “di chuyển” từ vị trí này sang vị trí khác, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm thay vì bảo vệ răng miệng.