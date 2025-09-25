Cảnh báo giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo

Bộ Tài chính đã phát đi cảnh báo về việc giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo. Cụ thể, Bộ Tài chính nhận được thông tin phản ánh trang facebook có tên "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đồng thời đã được facebook xác minh (có tích xanh).

Trang facebook giả mạo Bộ Tài chính. Ảnh: Bộ Tài chính

Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp "thu hồi tiền" cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hoá đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền "lệ phí" hoặc "chi phí xử lý" để nhận lại số tiền đã bị mất.

Bộ Tài chính khẳng định, trang facebook "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" (hoặc các trang tương tự) giả mạo Bộ Tài chính. Bộ này khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính và Lãnh đạo Bộ Tài chính để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân.

Người dân, doanh nghiệp thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website; fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính.