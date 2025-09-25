Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo

25-09-2025 - 10:10 AM | Thị trường chứng khoán

Trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ, tự nhận là đại diện Bộ “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bộ Tài chính đã phát đi cảnh báo về việc giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo. Cụ thể, Bộ Tài chính nhận được thông tin phản ánh trang facebook có tên "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đồng thời đã được facebook xác minh (có tích xanh). 

Cảnh báo giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo- Ảnh 1.

Trang facebook giả mạo Bộ Tài chính. Ảnh: Bộ Tài chính

Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp "thu hồi tiền" cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hoá đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền "lệ phí" hoặc "chi phí xử lý" để nhận lại số tiền đã bị mất.

Bộ Tài chính khẳng định, trang facebook "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" (hoặc các trang tương tự) giả mạo Bộ Tài chính. Bộ này khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính và Lãnh đạo Bộ Tài chính để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân.

Người dân, doanh nghiệp thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website; fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng, hợp tác trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng, hợp tác trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa Nổi bật

Vàng liên tục phá đỉnh, các quỹ đầu tư “cá mập” từ Mỹ, Châu Âu đến Châu Á đua nhau “gom hàng”

Vàng liên tục phá đỉnh, các quỹ đầu tư “cá mập” từ Mỹ, Châu Âu đến Châu Á đua nhau “gom hàng” Nổi bật

Kiếm 13 tỷ USD trong 2 phiên chứng khoán, một tỷ phú nổi tiếng sắp soán ngôi người giàu nhất Châu Á

Kiếm 13 tỷ USD trong 2 phiên chứng khoán, một tỷ phú nổi tiếng sắp soán ngôi người giàu nhất Châu Á

10:08 , 25/09/2025
Chủ tịch Tether sắp vượt Warren Buffett thành người giàu thứ 5 thế giới với 224 tỷ USD tài sản, tạo nên đế chế tiền số sánh ngang OpenAI

Chủ tịch Tether sắp vượt Warren Buffett thành người giàu thứ 5 thế giới với 224 tỷ USD tài sản, tạo nên đế chế tiền số sánh ngang OpenAI

10:08 , 25/09/2025
Nhà sáng lập FinPeace chỉ ra bí kíp đầu tư chứng khoán “không mất ngủ”

Nhà sáng lập FinPeace chỉ ra bí kíp đầu tư chứng khoán “không mất ngủ”

07:00 , 25/09/2025
Một công ty chốt trả cổ tức tiền mặt cao nhất lịch sử ngay trong tháng 10

Một công ty chốt trả cổ tức tiền mặt cao nhất lịch sử ngay trong tháng 10

06:02 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên