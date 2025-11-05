Cảnh báo lỗi ngớ ngẩn ở sân bay mà cực nhiều người Việt mắc phải

Khi bay, vé máy bay và thẻ lên tàu bay (Boarding Pass) là hai thuật ngữ thường bị nhầm lẫn, đặc biệt với những hành khách lần đầu di chuyển bằng đường hàng không. Tuy nhiên, chúng đại diện cho hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau trong quy trình bay và có vai trò riêng biệt không thể thay thế lẫn nhau. Việc nắm rõ chức năng của từng loại giấy tờ này không chỉ giúp hành trình của bạn trôi chảy mà còn là kiến thức cơ bản của mọi hành khách.

Nhiều người có thể nhầm lẫn giữa hai loại giấy tờ này

Sự việc này từng xảy ra với một cô gái Việt khi chưa biết cách phân biệt vé máy bay và thẻ lên tàu bay khiến cô nàng gần như đã trễ giờ lên tàu bay. Nhưng khi tìm hiểu kỹ càng, cô gái đã có bài học nhớ đời và đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho những chuyến bay sau.

Vé máy bay là tài liệu đầu tiên được hình thành ngay sau khi giao dịch mua bán hoàn tất giữa hành khách và hãng hàng không (hoặc đại lý). Ngày nay, đa số vé đều là vé điện tử (e-ticket), được gửi qua email. Về bản chất, vé máy bay là một chứng từ thương mại và là bằng chứng xác nhận việc hãng hàng không cam kết vận chuyển bạn trên một chuyến bay cụ thể.

Ảnh minh họa

Thông tin cốt lõi trên vé máy bay tập trung vào việc xác nhận đặt chỗ, bao gồm: Mã đặt chỗ (Booking Reference), tên đầy đủ của hành khách, hành trình bay cụ thể (điểm đi, điểm đến), số hiệu chuyến bay, ngày và giờ khởi hành theo lịch trình, cùng với chi tiết hạng vé (Economy, Business, First Class) và quy định về hành lý được phép mang theo. Chức năng chính của vé máy bay là cung cấp mã đặt chỗ để hành khách có thể thực hiện thủ tục check-in tại quầy sân bay, qua kiosk tự động hoặc trực tuyến. Nếu bạn cần hoàn vé, đổi ngày bay hoặc yêu cầu bồi thường, vé máy bay chính là tài liệu được sử dụng.

Ngược lại hoàn toàn, thẻ lên tàu bay (còn gọi là Boarding Pass) là tài liệu mang tính chất hoạt động được cấp sau khi hành khách đã hoàn tất quy trình check-in và được hãng hàng không chấp nhận cho chuyến bay. Đây được xem là "giấy phép" cuối cùng và bắt buộc để bạn có thể vào khu vực cách ly, qua cửa an ninh và lên máy bay.

Sự khác biệt rõ ràng nhất của thẻ lên tàu bay là ở thông tin chi tiết và quan trọng nhất cho việc di chuyển trong sân bay. Ngoài các thông tin cơ bản về hành khách và chuyến bay, thẻ lên tàu bay bổ sung các chi tiết quyết định: Số cổng lên máy bay (Gate number), Thời gian lên máy bay (Boarding Time) đây là thời điểm hành khách bắt đầu được phép vào khoang, và quan trọng nhất là Số ghế ngồi (Seat Number) được chỉ định trên máy bay. Thẻ này cũng chứa mã vạch (hoặc mã QR) để nhân viên hàng không và an ninh quét tại các điểm kiểm soát. Nếu bạn có hành lý ký gửi, thông tin xác nhận hành lý cũng thường được đính kèm trên thẻ này. Tóm lại, thẻ lên tàu bay là chìa khóa xác thực rằng bạn đã sẵn sàng và được cấp quyền đi tiếp vào máy bay.

Phân biệt vé máy bay và thẻ lên tàu bay. Nguồn: @diemphucvemaybay

Có thể hiểu mối quan hệ giữa chúng là một quy trình nối tiếp khi vé máy bay (Xác nhận Mua) là điều kiện tiên quyết để bạn có thể nhận được Thẻ Lên Tàu Bay (Xác nhận Lên Máy Bay). Bạn có thể có vé máy bay nhưng nếu không check-in và nhận thẻ lên tàu bay, bạn vẫn không thể bay. Ngược lại, nếu bạn làm mất vé (mã đặt chỗ) nhưng vẫn còn nhớ mã, bạn vẫn có thể làm lại thủ tục check-in để in thẻ lên tàu bay mới.

Chính vì vậy, trong ngày bay, hành khách nên ưu tiên giữ gìn và kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin trên Thẻ Lên Tàu Bay, đặc biệt là số cổng và giờ lên máy bay để đảm bảo không bị nhỡ chuyến.