Theo cơ quan công an, những năm gần đây, các giải chạy Marathon đã trở thành ngày hội thể thao dành cho các gia đình. Nhiều phụ huynh mong muốn trẻ em có một sân chơi lành mạnh, bổ ích để phát triển thể chất và tinh thần nên đã đăng ký các giải chạy để giúp con trẻ rèn luyện.

Công an tỉnh Ninh Bình nêu rõ thủ đoạn của các đối tượng là tạo nhiều fanpage sử dụng trái phép logo, hình ảnh và thông tin chính thức của các giải chạy uy tín của Kun Marathon và nhiều giải chạy khác.

Sau khi liên hệ đăng ký, phụ huynh bị đưa vào các nhóm kín trên các ứng dụng Telegram, Lotus Chat, Signal…. Để được xét duyệt chính thức và phát số báo danh, phụ huynh phải thực hiện nhiệm vụ mua sắm hàng hóa ảo hưởng hoa hồng, hoặc các món quà của ban tổ chức để phục vụ cho giải chạy, hứa hẹn sẽ hoàn lại 100% tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo lừa đảo giả mạo tổ chức giải chạy cho trẻ em

Các đối tượng còn sử dụng chiêu trò thâu tóm tâm lý tinh vi, dụ dỗ phụ huynh mua quà, giá trị ban đầu chỉ là vài trăm nghìn đồng, sau đó tăng dần lên hàng chục triệu đồng. Khi bị hại muốn rút tiền, các đối tượng viện nhiều lý do như sai cú pháp, chưa đủ điều kiện để yêu cầu tiếp tục nộp tiền. Nhiều nạn nhân bị lừa mất từ vài trăm nghìn đồng cho đến hàng chục triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cách nhận biết và phòng tránh như: kiểm tra kênh chính thức, cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền, không làm nhiệm vụ online.

Bên cạnh đó, người dân cần liên hệ xác minh, nếu nghi ngờ, hãy gọi trực tiếp đến số hotline của đơn vị tổ chức hoặc theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng như Cổng thông tin Bộ Công an. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định; đồng thời, thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để nâng cao cảnh giác.