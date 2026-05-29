Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo mưa lớn gây ngập cục bộ vào chiều tối nay tại TP.HCM

| | Sống

Cơ quan khí tượng cảnh báo TP.HCM và Nam Bộ có mưa dông diện rộng vào chiều tối nay 29/5, nhiều nơi có thể mưa to kèm lốc, sét, gió giật mạnh và ngập cục bộ.

Sáng 29/5, bầu trời TP.HCM nhiều mây, một số khu vực xuất hiện mưa nhẹ. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong chiều và tối nay, TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh .

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hình thế gây mưa hiện nay là do rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ kết hợp gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình trên các vùng biển Nam Bộ. Điều kiện thời tiết này khiến mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa dông tại nhiều nơi.

Sáng 29/5, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa nhẹ, bầu trời nhiều mây.

Theo theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực ở Nam Bộ.

Trong đó, các địa phương thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) ghi nhận mưa dông mạnh như phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long cùng các xã Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp và Long Sơn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn vào chiều tối nay, nguy cơ gây ngập cục bộ. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan khí tượng nhận định trong khoảng 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng sang các khu vực lân cận, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Đáng chú ý, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7, tương đương vận tốc từ 8-17m/s. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, khu dân cư đông đúc.

Ảnh radar thời tiết, định vị sét và mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực TP.HCM và Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thêm, hôm nay TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng trong những ngày tới.

Nguyên nhân được xác định do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Nam Trung Bộ, tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 25-28 độ C, cao nhất khoảng 31-34 độ C.

Hôm qua 28/5, nhiều khu vực tại TP.HCM cũng xuất hiện mưa dông diện rộng. Một số nơi có mưa lớn như phường Diên Hồng, Bình Tân, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Phú Thọ Hòa cùng các xã Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi và Tân Nhựt. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi vượt 50mm khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông gặp khó khăn.

Theo dự báo, trong những ngày tới, TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục bước vào giai đoạn thời tiết mưa nhiều, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Các cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt, cường độ mạnh trong thời gian ngắn và đi kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Hà Nội: Sau nắng nóng kỷ lục, mưa to gió lớn giật tung cây xanh, ôtô bị đè bẹp giữa phố

Theo Nguyễn Liến/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ở TP.HCM thu học phí gần chạm mốc 1 tỷ đồng/năm: Có nữ đại gia kín tiếng đứng sau, sở hữu lịch sử lâu đời

1 trường ở TP.HCM thu học phí gần chạm mốc 1 tỷ đồng/năm: Có nữ đại gia kín tiếng đứng sau, sở hữu lịch sử lâu đời Nổi bật

TS.BS Võ Văn Đức kể về hành trình 30 năm theo đuổi cuộc chiến giữ an toàn cho hai sinh mạng

TS.BS Võ Văn Đức kể về hành trình 30 năm theo đuổi cuộc chiến giữ an toàn cho hai sinh mạng Nổi bật

Loài động vật khổng lồ dài tới 7m từng hiện diện ở Phú Quốc, Cần Giờ: Tình trạng hiện nay đầy tiếc nuối

Loài động vật khổng lồ dài tới 7m từng hiện diện ở Phú Quốc, Cần Giờ: Tình trạng hiện nay đầy tiếc nuối

15:40 , 29/05/2026
749 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

749 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15:34 , 29/05/2026
Trời nóng đỉnh điểm, nhiều người đang "săn lùng" 3 loại rau này vì ăn vào thấy cơ thể "nhẹ hẳn"

Trời nóng đỉnh điểm, nhiều người đang "săn lùng" 3 loại rau này vì ăn vào thấy cơ thể "nhẹ hẳn"

15:27 , 29/05/2026
Nghe tiếng người dưới giếng hoang sâu 30m ở nơi đã giải phóng mặt bằng, kiểm tra thì phát hiện bất ngờ

Nghe tiếng người dưới giếng hoang sâu 30m ở nơi đã giải phóng mặt bằng, kiểm tra thì phát hiện bất ngờ

15:20 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên