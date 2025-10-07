Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo nóng về thời tiết Hà Nội trong những giờ tới

07-10-2025 - 10:06 AM

Dự báo chiều và đêm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa to, gây nguy cơ ngập úng trên nhiều tuyến phố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục tồn tại và phát triển trên các phường nội thành Hà Nội. Vùng mây này có xu hướng ít dịch chuyển.

Vùng mây này tiếp tục phát triển sẽ bao phủ các phường nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới gây ra mưa, mưa rào và dông. 

Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố có lượng mưa ~30mm/h gây ngập úng ở các khu vực trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo nóng về thời tiết Hà Nội trong những giờ tới- Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục tồn tại và gây mưa trong những giờ tới (Ảnh: Cục phòng chống thiên tai).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), từ đêm đến sáng 7/10 toàn thành phố có mưa lớn. Tờ VnExpress dẫn thống kê cho thấy, đến gần 9h, toàn thành phố ghi nhận gần 90 điểm ngập sâu trung bình từ 10 đến 50 cm.

Cảnh báo nóng về thời tiết Hà Nội trong những giờ tới- Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu trong "biển nước" trong sáng 7/10 (Ảnh: Tuệ Lâm).

Các tuyến phố, ngã tư và khu dân cư được cảnh báo là những điểm tiếp tục có nguy cơ ngập úng cao, tập trung ở trung tâm như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên, Hà Đông và Hoàng Mai.

Một số khu vực thường xuyên bị úng ngập trong các đợt mưa lớn tiếp tục xuất hiện trong danh sách lần này, như:

Quận Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng (cũ): Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Đinh Liệt, Tạ Hiện, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Quang Trung, Thợ Nhuộm.

Quận Ba Đình (cũ): Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Cao Bá Quát, Trần Vũ.

Quận Đống Đa (cũ): Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc.

Quận Thanh Xuân (cũ): Quan Nhân, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Vương Thừa Vũ, Cự Lộc.

Cầu Giấy - Nam Từ Liêm - Bắc Từ Liêm (cũ): Cầu Giấy, Xuân Thủy, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Mai Dịch, Xuân Đỉnh, Tân Xuân.

Quận Tây Hồ - Hoàng Mai - Hà Đông (cũ): Thụy Khuê, Lĩnh Nam, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Văn Phú, Yên Nghĩa.

Đặc biệt, hầm chui Đại lộ Thăng Long - một điểm giao thông huyết mạch cũng nằm trong danh sách những vị trí có nguy cơ ngập sâu nếu tiếp tục mưa lớn.

Khoảnh khắc khiến cả khu phố Hà Nội rùng mình sáng 7/10!


Theo Duy Anh

