Cảnh báo rủi ro khi đăng hóa đơn tiền điện lên mạng

Trong những hóa đơn, thông báo đều chứa nhiều dữ liệu quan trọng như họ tên, địa chỉ, mã khách hàng, số hợp đồng… Những thông tin tưởng chừng đơn giản này lại có thể bị kẻ gian lợi dụng để mạo danh, tiến hành lừa đảo hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Thực tế thời gian qua đã ghi nhận một số trường hợp khách hàng bị đối tượng xấu lợi dụng thông tin từ hóa đơn để giả danh nhân viên điện lực, gọi điện yêu cầu chuyển tiền, hoặc gửi tin nhắn, email dọa sẽ cắt điện nếu không thanh toán ngay.

Những chiêu trò này ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng của người dân, gây thiệt hại về vật chất cũng như làm mất niềm tin vào dịch vụ điện.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khuyến cáo tuyệt đối không công khai hóa đơn hay thông báo tiền điện trên mạng xã hội. Nếu buộc phải chia sẻ, cần che mờ toàn bộ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, khách hàng không nên cung cấp thông tin nhạy cảm cho bất kỳ số điện thoại, email hay tài khoản lạ nào.

Đặc biệt, nếu có ai đó tự xưng là nhân viên ngành điện và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền, khách hàng cần liên hệ ngay với tổng đài hoặc các kênh chính thức để xác minh.

Bảo mật thông tin không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chỉ khi mỗi người sử dụng và chia sẻ thông tin một cách thận trọng, chúng ta mới có thể bảo vệ được chính mình, gia đình và cộng đồng khỏi các mối nguy hại từ lừa đảo trên mạng.