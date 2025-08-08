Cảnh giác với một loại tin nhắn: Đừng mở nếu không muốn mất tiền

Gần đây, các hình thức lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, trong đó kẻ xấu thường giả mạo tin nhắn từ ngân hàng để chiếm đoạt tiền hoặc thông tin cá nhân. Một hình thức lừa đảo mới đang lan rộng, yêu cầu người dùng phải hết sức cẩn trọng.

Mới đây, một người dùng tên D. đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội Threads. Người này cho biết đã nhận được một email từ ngân hàng với tiêu đề "Thông báo giao dịch bất thường", có giá trị 9.830 Đài tệ (khoảng 7,5 triệu đồng).

Nội dung tin nhắn ghi rõ: "Nếu bạn không nhận ra giao dịch này, vui lòng hủy ngay lập tức". Khi anh D. nhấp vào đường link, trang web chuyển hướng sang một thông báo "trúng thưởng" và yêu cầu nhập rất nhiều thông tin cá nhân. Cảm thấy phiền phức và nghi ngờ, anh D. đã quyết định gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi. Lúc này, anh mới vỡ lẽ đó là một tin nhắn lừa đảo. Chia sẻ về vụ việc, anh D. thở phào: "May mắn là sự lười biếng đã cứu tôi".

Tin nhắn giả mạo ngân hàng lừa đảo (Ảnh minh họa)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết họ cũng từng nhận được tin nhắn tương tự:

- "Rất may tôi đã đọc được bài này. Tối qua tôi cũng nhận được tin nhắn y hệt và nhận ra ngay con số 9.830 là lừa đảo!"

- "Một người bạn của tôi đã bị lừa bởi chiêu này, bị trừ thẳng 80.000 Đài tệ (hơn 60 triệu đồng) trong tài khoản."

- "Tôi cũng nhận được tin nhắn này nhưng không bấm vào, thay vào đó tôi gọi cho tổng đài ngân hàng để xác nhận... nhân viên bảo tôi chỉ cần xóa tin nhắn đi là được."

- "Tôi có bấm vào trang web nhưng nó không tải được. Bực mình, tôi thoát ra và kiểm tra ứng dụng ngân hàng thì thấy không có giao dịch nào bất thường nên biết ngay là lừa đảo."

Về vấn đề này, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã đưa ra khuyến cáo. Theo đó, các cơ quan quản lý tài chính sẽ không bao giờ liên lạc với người dân qua điện thoại, tin nhắn, email hay bất kỳ hình thức nào khác để xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng, và càng không có quyền kiểm soát hay đóng băng tài khoản của người dân.

Nguyên tắc vàng để tự bảo vệ mình là luôn luôn xác thực thông tin.

Khi nhận được bất kỳ thông báo nào đáng ngờ tự xưng là từ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, yêu cầu bạn cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc nhấp vào đường link lạ, hãy bình tĩnh và làm theo các bước sau:

Không làm theo hướng dẫn trong tin nhắn.

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng của bạn qua số tổng đài chính thức của ngân hàng.

