Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh giác với một loại tin nhắn: Đừng mở nếu không muốn mất tiền

08-08-2025 - 07:59 AM | Kinh tế số

Nhiều người gần đây đã trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo qua tin nhắn, với trường hợp nặng nhất bị mất sạch khoản tiết kiệm hơn 60 triệu đồng chỉ sau một cú nhấp chuột.

Gần đây, các hình thức lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, trong đó kẻ xấu thường giả mạo tin nhắn từ ngân hàng để chiếm đoạt tiền hoặc thông tin cá nhân. Một hình thức lừa đảo mới đang lan rộng, yêu cầu người dùng phải hết sức cẩn trọng.

Mới đây, một người dùng tên D. đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội Threads. Người này cho biết đã nhận được một email từ ngân hàng với tiêu đề "Thông báo giao dịch bất thường", có giá trị 9.830 Đài tệ (khoảng 7,5 triệu đồng).

Nội dung tin nhắn ghi rõ: "Nếu bạn không nhận ra giao dịch này, vui lòng hủy ngay lập tức". Khi anh D. nhấp vào đường link, trang web chuyển hướng sang một thông báo "trúng thưởng" và yêu cầu nhập rất nhiều thông tin cá nhân. Cảm thấy phiền phức và nghi ngờ, anh D. đã quyết định gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi. Lúc này, anh mới vỡ lẽ đó là một tin nhắn lừa đảo. Chia sẻ về vụ việc, anh D. thở phào: "May mắn là sự lười biếng đã cứu tôi".

Cảnh giác với một loại tin nhắn: Đừng mở nếu không muốn mất tiền- Ảnh 1.

Tin nhắn giả mạo ngân hàng lừa đảo (Ảnh minh họa)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết họ cũng từng nhận được tin nhắn tương tự: 

- "Rất may tôi đã đọc được bài này. Tối qua tôi cũng nhận được tin nhắn y hệt và nhận ra ngay con số 9.830 là lừa đảo!"

- "Một người bạn của tôi đã bị lừa bởi chiêu này, bị trừ thẳng 80.000 Đài tệ (hơn 60 triệu đồng) trong tài khoản."

- "Tôi cũng nhận được tin nhắn này nhưng không bấm vào, thay vào đó tôi gọi cho tổng đài ngân hàng để xác nhận... nhân viên bảo tôi chỉ cần xóa tin nhắn đi là được."

- "Tôi có bấm vào trang web nhưng nó không tải được. Bực mình, tôi thoát ra và kiểm tra ứng dụng ngân hàng thì thấy không có giao dịch nào bất thường nên biết ngay là lừa đảo."

Về vấn đề này, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã đưa ra khuyến cáo. Theo đó, các cơ quan quản lý tài chính sẽ không bao giờ liên lạc với người dân qua điện thoại, tin nhắn, email hay bất kỳ hình thức nào khác để xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng, và càng không có quyền kiểm soát hay đóng băng tài khoản của người dân.

Nguyên tắc vàng để tự bảo vệ mình là luôn luôn xác thực thông tin.

Khi nhận được bất kỳ thông báo nào đáng ngờ tự xưng là từ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, yêu cầu bạn cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc nhấp vào đường link lạ, hãy bình tĩnh và làm theo các bước sau:

Không làm theo hướng dẫn trong tin nhắn.

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng của bạn qua số tổng đài chính thức của ngân hàng.
Gọi đến đường dây nóng chống lừa đảo của cơ quan công an để trình báo và được tư vấn.

Theo FSC

Theo KV

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này

Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này Nổi bật

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Nổi bật

Hacker nước ngoài tấn công điện thoại Android tại Việt Nam

Hacker nước ngoài tấn công điện thoại Android tại Việt Nam

07:21 , 08/08/2025
Vừa chuyển khoản thành công 100 triệu đồng, nam sinh 2000 ở Hà Nội lập tức đến công an trình báo

Vừa chuyển khoản thành công 100 triệu đồng, nam sinh 2000 ở Hà Nội lập tức đến công an trình báo

17:47 , 07/08/2025
Công an đã cảnh báo nhiều lần, người phụ nữ Hà Nội vẫn chuyển khoản 340 triệu đồng cho lừa đảo

Công an đã cảnh báo nhiều lần, người phụ nữ Hà Nội vẫn chuyển khoản 340 triệu đồng cho lừa đảo

17:39 , 07/08/2025
AI có thể khiến 50% người làm công việc này thất nghiệp trong 5 năm tới

AI có thể khiến 50% người làm công việc này thất nghiệp trong 5 năm tới

17:13 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên