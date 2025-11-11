Cảnh sát đột kích tiệc sinh nhật hoành tráng nhất Hollywood của "bà trùm đế chế Kardashian"

Mới đây, "bà trùm đế chế Kardashian" Kris Jenner đã tổ chức sinh nhật tuổi 70 với phong cách James Bond 007. Bữa tiệc này được tổ chức xa hoa ở dinh thự của Jeff Bezos, quy tụ toàn bộ các thành viên đế chế Kardashian - Jenner.

Cùng với đó là nhiều khách mời nổi tiếng quyền lực như ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey, Chris Rock, Mariah Carey, Adele, Rich Paul, Tyler Perry, Snoop Dogg, Paris Hilton, Kathy Hilton, Bruno Mars, Vin Diesel, Hoàng tử Harry và Meghan Markle... Có thể nói đây chính là 1 trong những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất Hollywood trong thời gian qua.

Kris Jenner tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 70 xa hoa và hoành tráng theo chủ đề James Bond 007

Công chúng không khỏi lóa mắt trước dàn sao nổi tiếng và quyền lực tham dự tiệc

Tuy nhiên, cảnh sát đã phải đến đây nhiều lần để "dẹp yên" vì bữa tiệc này vi phạm nhiều quy định. Đầu tiên, hàng xóm gần dinh thự của Jeff Bezos đã gọi điện báo cảnh sát khi bữa tiệc ồn ào quá mức cho phép, do Bruno Mars biểu diễn trực tiếp. Tuy nhiên lần này, cảnh sát chỉ đưa ra cảnh cáo.

Tiếp theo, cảnh sát đã quay lại và phát hiện hàng loạt hàng rào lớn nằm chắn ngang khu phố bên ngoài biệt thự. Việc dựng rào chắn trên đường cần phải có giấy phép. Tuy nhiên bữa tiệc này chưa được cấp phép nên điều này hoàn toàn sai quy định. Chính vì vậy, các rào chắn đã bị dỡ bỏ sạch.

Những ồn ào bên lề này đã khiến công chúng đưa ra nhiều chỉ trích nhắm vào Kris Jenner và các thành viên gia đình Kardashian - Jenner. Truyền thông nhiều lần liên hệ với đại diện của "bà trùm" này nhưng không nhận được câu trả lời.

Cảnh sát phải đến "xử lý" bữa tiệc này 2 lần do vi phạm nhiều quy định

Kris Jenner sinh năm 1955 tại San Diego, California, Hoa Kỳ, là một doanh nhân, nhà sản xuất truyền hình, nhân vật truyền thông và người quản lý nghệ sĩ nổi tiếng. Bà là linh hồn đứng sau sự nổi tiếng của gia đình Kardashian - Jenner, một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hollywood.

Kris Jenner bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi chương trình Keeping Up with the Kardashians ra mắt năm 2007 trên kênh E!. Bà không chỉ là nhà sản xuất điều hành của chương trình mà còn là người xây dựng hình ảnh, quản lý truyền thông và định hướng thương hiệu cá nhân cho từng thành viên trong gia đình. Từ đó, Kris Jenner được mệnh danh là “momager” (sự kết hợp giữa “mom” – mẹ và “manager” – quản lý), nổi tiếng với khả năng biến mọi tình huống đời thường thành cơ hội kinh doanh và truyền thông.

Kris Jenner đứng sau thành công của các cô con gái xinh đẹp, giàu có

Về đời tư, Kris từng kết hôn với Robert Kardashian, luật sư nổi tiếng trong vụ án O.J. Simpson. Hai người có bốn người con: Kourtney, Kim, Khloé và Rob Kardashian. Sau khi ly hôn năm 1991, bà kết hôn với Bruce Jenner – vận động viên huyền thoại đoạt huy chương vàng Olympic, sau này chuyển giới và trở thành Caitlyn Jenner. Cuộc hôn nhân này mang đến cho Kris hai con gái là Kendall Jenner và Kylie Jenner, đều là những ngôi sao hàng đầu trong làng thời trang và kinh doanh.

Kris Jenner cũng là người điều hành công ty Jenner Communications, trụ sở tại Los Angeles, phụ trách quản lý hình ảnh và hợp đồng thương hiệu cho các con. Bà góp phần đưa Kim Kardashian trở thành ngôi sao truyền hình thực tế, Kylie Jenner thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi, và Kendall Jenner trở thành siêu mẫu hàng đầu thế giới.

Dưới bàn tay chiến lược của Kris, thương hiệu Kardashian - Jenner mở rộng sang nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, truyền hình, mạng xã hội và thương mại điện tử, tạo nên đế chế truyền thông trị giá hàng tỷ USD. Với khả năng nhìn xa, bản lĩnh kinh doanh và trực giác truyền thông sắc bén, Kris Jenner được xem là “bà trùm” quyền lực nhất Hollywood, người biến tên tuổi gia đình mình thành một thương hiệu toàn cầu.

Kris Jenner chính là "bà trùm" quyền lực nhất đại gia đình Kardashian - Jenner

Nguồn: Page Six