Cảnh trái ngược ở tiệm vàng giữa lúc giá tăng 'nóng'

Bất chấp trời nắng gắt, trước trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM ) hơn cả trăm người xếp hàng dài chờ đợi mua vàng. Người đem thêm ô dù, người mang thức ăn nước uống, váy áo chống nắng… kiên nhẫn nghe theo sự sắp xếp của nhân viên công ty chờ đến lượt mua vàng.

Dòng người đội nắng xếp hàng dài trước trụ sở công ty SJC ngay khi tiệm vàng này còn chưa mở cửa.

“Tôi chờ từ lúc 6h sáng khi tiệm vàng còn chưa mở cửa, gần 9h mới bắt đầu mở bán vàng. Kể từ lúc đến cho đến khi mua được 5 phân vàng, thời gian chờ đợi trung bình khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đó là hên có vàng để mua, có người cũng chờ đợi 4-5 tiếng nhưng đến lượt thì hết vàng, phải ra về tay trắng” - chị Như Ý (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết.

Tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định) cũng hàng ngày có dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng . “Người đến mua vàng nhiều hơn bán nên nhiều thời điểm tiệm không có đủ vàng để bán cho khách. Hiện Mi Hồng chỉ còn vàng nhẫn trơn nhưng số lượng không nhiều, mỗi khách được mua 1 chỉ vàng nhẫn” - nhân viên tiệm vàng Mi Hồng chia sẻ.

Tiệm vàng Mi Hồng cũng ken cứng khách.

Trong khi đó, những đại gia vàng khác như PNJ hầu như các tiệm đều không có khách. Lý do, PNJ hiện không có cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn từ nhiều tháng nay. “Nếu có khách đến bán vàng, chúng tôi sẽ có sản phẩm để bán lại. Còn hiện tại tiệm chỉ có vàng trang sức, vàng cưới là chính” - nhân viên một tiệm vàng PNJ phường Chợ Lớn nói.

Những tiệm vàng ở phố vàng bạc quận 5 (cũ) cũng thưa vắng khách. Tiệm vàng Kim Dung - một trong những nơi luôn đông khách nhất tại chợ Hòa Bình, nay chỉ còn số ít khách đến sửa hoặc đổi trang sức là chính.

Anh Phạm Ngọc Duy - chủ tiệm vàng Kim Dung - nói rằng, giá cao quá nên khách không mua; còn người có vàng có tâm lý chờ giá tăng thêm nên cũng không bán.

“Lợi nhuận của các tiệm vàng nhờ vào việc mua vào bán ra liên tục, từ lúc vàng tăng giá vài tháng gần đây, việc kinh doanh của những tiệm vàng nhỏ như chúng tôi rất ảm đạm. Khách mua vàng trừ khi nhà có việc cần, nhưng cũng chỉ mua chiếc nhẫn vài phân chứ không phải vài chỉ như trước. Tôi mong giá vàng sẽ giảm nhiệt và trở lại ổn định như trước để có thể tiếp tục kinh doanh” - anh Duy bộc bạch.

Ghi nhận giá vàng đầu giờ chiều ngày 4/9, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm nửa triệu đồng so với hôm qua, lên gần 134 triệu đồng/lượng.

Loạt tiệm vàng ở phố vàng bạc quận 5 (cũ) đều thưa thớt khách.

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng tại 132,4 - 133,9 triệu đồng, tăng 500.000 đồng một lượng so với hôm qua. Các thương hiệu khác như PNJ, DOJI niêm yết kim loại quý ở mức tương tự.

Mỗi lượng vàng nhẫn cũng tăng hơn 1 triệu, lên gần 129 triệu đồng. SJC niêm yết ở 126,2 - 128,7 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua bán nhẫn trơn tại 126,9 - 129,9 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá nhẫn trơn quanh 125,8 - 128,8 triệu đồng/lượng.