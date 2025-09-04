Nghẹt thở trước tiệm vàng, hàng trăm người xếp hàng chờ mua khi giá vàng lên đỉnh lịch sử
9 giờ sáng ngày 4-9, hàng trăm người dân đã xếp hàng kín tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu, phố Cầu Giấy, Hà Nội.
Mở cửa phiên giao dịch thời điểm 9 giờ sáng, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua, với giá vàng nhẫn bán ra tới 129,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tiếp tục lập đỉnh cao nhất lịch sử, song nhiều khách hàng vẫn quyết định mua vào. Nhiều người cho biết đã đi từ 7 giờ sáng, xếp hàng vài tiếng nhưng hơn 9 giờ vẫn chưa biết có mua được vàng hay không.
Chị Thu Phượng, xã Đông Anh, Hà Nội, cho biết 6 giờ sáng xuất phát từ ở nhà, đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy đợi hơn 2 tiếng nhưng chưa biết có mua được vàng.
Những ngày gần đây, dù giá vàng tăng vọt, tuy nhiên rất nhiều người dân vẫn quyết định mua tích trữ.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu chỉ bán giới hạn mỗi người 1 chỉ, mở bán nửa tiếng là thông báo hết hàng.
Không chỉ vàng, bạc cũng hết hàng
Các tiệm vàng khác như của Doij ở Cầu Giấy vắng khách vì hết vàng nhẫn, không bán vàng miếng.
Không chỉ vàng mà bạc cũng khan hàng trong thời điểm giá tăng vọt, tiến sát mốc 43 triệu đồng/kg, mốc cao nhất lịch sử. Đại diện Phú Quý cho biết khách hàng mua vàng và bạc đều phải đặt trước.
Nhiều người xếp hàng trước cửa tiệm vàng từ sáng
