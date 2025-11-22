Cảnh tượng tại Thẩm mỹ viện Mailisa TP.HCM sáng 22/11: Ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn

Theo ghi nhận sau hơn 12 tiếng xuất hiện thông tin khởi tố và bắt tạm giam giám đốc tmv Phan Thị Mai, Trụ sở chính Mailisa ở TPHCM (số 86-88-91 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TPHCM) vẫn hoạt động, tuy nhiên lượng khách ít hơn đáng kể. Cả buổi sáng chỉ khoảng vài lượt khách ra vào, có người vào rồi ra ngay.

Cửa chính của cơ sở đóng kín (Ảnh: Quân)

Nhân viên tại tầng trệt cũng giảm nhiều, một bảo vệ túc trực thường xuyên tại khu vực phía trước, chỉ mở cửa khi có người ra vào (Ảnh: Quân)

Trước thông tin Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt, rất nhiều người dân đi ngang qua đều ngoái nhìn xem thẩm mỹ viện này còn hoạt động hay không (Ảnh: Quân)

Khoảng 11h30 một vài nhân viên tại tmv ra bên ngoài ăn trưa, tuy nhiên số lượng chỉ chưa đến 20 người (Ảnh: Quân)

Trước đó, lực lượng công an khám xét cơ sở làm đẹp này vào ngày 13/11. Sau khi mở cửa trở lại ngày 14/11, số nhận viên đi làm việc tại công ty giảm và lượng khách thưa thớt hơn thường ngày rất nhiều (Ảnh: Quân)

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội "Buôn lậu".

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, gồm có ông Hoàng Kim Khánh (chồng của bà Mai), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn và Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Từ sự tin tưởng của khách hàng trong nước, các đối tượng đã bán mỹ phẩm với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.