Cao su Sao Vàng dự kiến phát hành hơn 8,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Cao su Sao Vàng dự kiến phát hành hơn 8,4 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty CP Cao su Sao Vàng (MCK: SRC) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Cao su Sao Vàng dự kiến phát hành hơn 8,4 triệu cổ phiếu SRC theo tỷ lệ 30%. Đối tượng phát hành là tất cả các cổ đông hiện hữu của Cao su Sao Vàng có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Tại ngày chốt danh sách, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 30 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Cao su Sao Vàng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2026; cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/4/2026, Co su Sao Vàng đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu tiêu thụ đạt hơn 1.490 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 32,3 tỷ đồng; hoàn thành 74,5% và 32,3% so với kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu tiêu thụ ở mức 2.000 tỷ đồng (trong đó, doanh thu sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ cao su 970 tỷ đồng và doanh thu thương mại, doanh thu khác 1.030 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng; lần lượt tăng 34,2% và 209,6% so với thực hiện năm trước đó.

Đại hội cũng thông qua việc chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2025 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025).