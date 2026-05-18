Chuyển giao thế hệ – nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới tại AgriS

Tầm nhìn chiến lược phía sau chuyển giao thế hệ tại AgriS

Trong nhiều doanh nghiệp có dấu ấn sáng lập rõ nét, câu chuyện chuyển giao thế hệ thường đi kèm với những lo ngại: liệu định hướng có thay đổi, liệu người kế nhiệm có đủ "độ chín" để dẫn dắt một tổ chức lớn. Nhưng tại AgriS, những câu hỏi đó dường như không phải là trọng tâm. Bởi lẽ, sự chuyển giao này đã được chuẩn bị từ trước, không phải trong một vài năm, mà là cả một quá trình dài, nơi thế hệ kế thừa đã sớm tham gia vào các quyết định chiến lược, vận hành và mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp.

Giữa tháng 7/2024, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2019–2024) của bà Huỳnh Bích Ngọc, vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị AgriS đã được chuyển giao cho bà Đặng Huỳnh Ức My, đánh dấu việc chuyển giao thực chất về định hướng và điều hành sang thế hệ tiếp theo.

Mang tâm niệm truyền thụ để kiến tạo các giá trị mới, bà Huỳnh Bích Ngọc nhấn mạnh: "Quyết định chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ có năng lực là trách nhiệm của thế hệ đi trước và cũng bước đi chiến lược để bảo đảm AgriS tiếp tục phát triển bền vững, mở rộng hiện diện quốc tế", bà Ngọc chia sẻ.

Được biết đến là đại diện tiêu biểu của thế hệ doanh nhân F2, bà Đặng Huỳnh Ức My không phải là "gương mặt mới" với thị trường. Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, bà đã tham gia sâu vào quá trình hoạch định chiến lược, triển khai các dự án chuyển đổi, mở rộng và thúc đẩy định hướng phát triển nông nghiệp thông minh, tuần hoàn của AgriS. Sự hiện diện xuyên suốt này giúp quá trình chuyển giao diễn ra theo hướng liền mạch, không tạo ra khoảng trống quyền lực hay gián đoạn trong vận hành.

Mới đây, Bà Đặng Huỳnh Ức My đã công bố quyết định nâng tỷ lệ sở hữu tại SBT thông qua việc đăng ký mua vào 42.755.629 cổ phiếu SBT, tương đương 4,61% từ Bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, nâng tỷ lệ sở hữu từ 9,32% lên 13,93%. Động thái này khẳng định quyết tâm và cam kết đồng hành dài hạn của thế hệ lãnh đạo kế cận đối với sự phát triển dài hạn của AgriS.

Bà Đặng Huỳnh Ức My (bên trái) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT AgriS từ tháng 7/2024, mở ra giai đoạn phát triển mới cho AgriS với định hướng nâng tầm chuỗi giá trị nông nghiệp và hội nhập quốc tế

Từ nền tảng kế thừa đến mô hình tăng trưởng mới

Kế thừa nền tảng chiến lược từ thế hệ sáng lập, dưới sự dẫn dắt của bà Ức My, AgriS bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao – tuần hoàn – đa giá trị – bền vững. Trọng tâm của giai đoạn này là mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn (Circular Commercial Value Chain), vận hành trên ba trụ cột AgTech (công nghệ nông nghiệp), FoodTech (công nghệ thực phẩm) và FinTech (công nghệ tài chính), dựa trên nền tảng ESG. Đây vừa là sự tiếp nối về định hướng vừa là bước chuyển trong tư duy phát triển, từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp tích hợp, dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, giúp tăng khả năng cạnh tranh và kết nối sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong giai đoạn phát triển mới, AgriS đã ghi nhận nhiều điểm sáng trong hoạt động kinh doanh. AgriS tiếp tục duy trì vị thế top đầu ngành đường Việt Nam với khoảng 46% thị phần nội địa, quy mô vùng nguyên liệu gần 80.000 ha và nâng sự hiện diện sản phẩm tại thị trường quốc tế lên 76 quốc gia, tăng hơn 3 lần trong vòng 5 năm (từ 24 thị trường). Trong niên độ 2024–2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 28.482 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mảng kinh doanh mới gạo với chỉ sau 6 tháng triển khai đã vươn lên Top doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam, sản lượng đạt khoảng 94.000 tấn tính đến tháng 2/2026, bước đầu cho thấy hiệu quả của chiến lược mở rộng chuỗi giá trị của thế hệ lãnh đạo mới.

Doanh nghiệp cho biết hiện đang trong quá trình đẩy mạnh tái cấu trúc danh mục đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các hoạt động lõi liên quan đến lĩnh vực Giải pháp nông nghiệp và FBMC (Food - Beverage - Milk - Confectionery/ Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo). Quá trình tái cấu trúc dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm 2026.

AgriS với hoạt động kinh doanh nổi bật tiếp tục giữ vững vị thế top đầu ngành và mở rộng mạnh mẽ chuỗi giá trị nông nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Trong thời gian qua, AgriS đã tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối với các định chế tài chính toàn cầu nhằm tận dụng dòng vốn xanh quốc tế. Chỉ trong gần 2 năm, doanh nghiệp đã huy động thành công hơn 400 triệu USD từ các tổ chức tài chính uy tín như IFC, DEG (thuộc KfW), ResponsAbility, FCB, ING cùng nhiều định chế trong và ngoài nước. Trong đó, nổi bật là các khoản tài trợ hợp vốn quy mô lớn, bao gồm 200 triệu USD từ First Commercial Bank (FCB) cùng 15 ngân hàng liên kết, và 80 triệu USD từ E.Sun Bank cùng 7 ngân hàng hợp danh. Vừa qua, AgriS cũng đã triển khai chương trình làm việc với First Commercial Bank, E.Sun Commercial Bank và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, nhằm mở rộng hợp tác tài chính và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch AgriS trong buổi làm việc với các đối tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược và phát triển các giải pháp tài chính bền vững cho ngành nông nghiệp Việt

Chia sẻ về định hướng phát triển AgriS sau giai đoạn chuyển giao, bà Đặng Huỳnh Ức My cho biết: "Chúng tôi kế thừa những giá trị đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ, đồng thời nâng cấp năng lực quản trị, công nghệ và mô hình vận hành để phù hợp với bối cảnh mới. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng, mà là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế."

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang tìm lời giải cho bài toán kế nhiệm, AgriS lựa chọn cách tiếp cận chủ động, xem chuyển giao là bước tiếp nối cho giai đoạn phát triển mới. Sự kết hợp giữa nền tảng tích lũy và năng lực đổi mới của thế hệ kế thừa kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời đảm bảo các giá trị phát triển bền vững.