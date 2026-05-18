Công ty con của Masan bán ra gần 22 triệu cổ phiếu Masan High-Tech Materials

Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan, MCK: MSN) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến giao dịch giữa các công ty con.

Theo đó, Công ty TNHH Tầm nhìn Masan- công ty con do Masan nắm 100% vốn; đã hoàn tất bán ra gần 22 triệu cổ phiếu (tương ứng 2%) của Công ty CP Masan High-Tech Materials (MCK: MSR, UPCoM).

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của MSN tại MSR giảm từ khoảng 94,89% xuống 92,89%, đồng thời tỷ lệ cố phiều tự do chuyền nhượng (free float) của MSR tăng lên 7,11%.

Động thái này của Tầm nhìn Masan là giai đoạn 1 trong lộ trình bán ra tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành (gần 55 triệu cổ phiếu) của MSR trong vòng 12 tháng.

Phía Masan cho biết, giao dịch này đánh dâu bước khởi đâu trong lộ trình gia tăng giá trị của MSR, bao gôm duy trì điều kiện công ty đại chúng, cải thiện tỷ lệ free float và thanh khoản cổ phiêu, đông thời nâng cao mức độ ghi nhận của thị trường vốn trước kế hoạch chuyển niêm yết sang HoSE vào năm 2027.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.993 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) đạt mức kỷ lục 537 tỷ đồng theo quý.

Lợi nhuận quý II/2026 được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng so với quý trước, đưa MSR tiến gần hơn tới khả năng hoàn thành hoặc vượt kế hoạch năm 2026 với doanh thu 20.300 tỷ đồng và NPAT Post-MI đạt 2.500 tỷ đồng, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA xuống dưới 1,7 lần vào cuối năm.