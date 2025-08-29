Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công nhưng… chưa triển khai

29-08-2025 - 08:17 AM | Bất động sản

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhiều dự án trọng điểm, trong đó có tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, dù đã khởi công nhưng vẫn “giậm chân tại chỗ” do vướng giải phóng mặt bằng và chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Chiều 28/8, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ 3 trung tâm Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa đến 111 điểm cầu cấp xã, phường và đặc khu Phú Quý.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, cho hay: Kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực: nông nghiệp ổn định, dịch bệnh cây trồng vật nuôi được kiểm soát, công nghiệp duy trì đà phát triển, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công nhưng… chưa triển khai- Ảnh 1.

Phối cảnh tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn thấp, mới đạt 33,7% kế hoạch; nhiều dự án lớn vướng giải phóng mặt bằng, trong đó cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dù đã khởi công nhưng chưa triển khai thực tế. Cùng với đó, thiên tai, tai nạn giao thông và đời sống người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận, thống nhất thông qua 14 nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Trước những khó khăn trên, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh và các ngành triển khai ngay nghị quyết; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách; đẩy nhanh tiến độ kiện toàn nhân sự ban quản lý dự án để tiếp nhận kế hoạch đầu tư công giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh việc cần tổ chức xúc tiến đầu tư, xử lý tài sản sau sắp xếp bộ máy theo đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí, đồng thời đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tinh gọn bộ máy.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài hơn 73km, đi qua địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và TP Bảo Lộc cũ (tỉnh Lâm Đồng). Dự án được khởi công ngày 29/6/2025, với tổng mức đầu tư gần 18.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công - tư.

Theo Thái Lâm

Tiền Phong

