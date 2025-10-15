Cao tốc Cam Lộ - Hoà Liên xuất hiện nhiều điểm hằn lún, hư hỏng

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) cho biết, sau khi ghi nhận những đoạn hằn lún, bất cập trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn , đơn vị chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương rà soát và thực hiện sửa chữa.

" Chúng tôi thường xuyên thực hiện rà soát theo định kỳ, chỗ nào xuất hiện hằn lún, sẽ chỉ đạo đơn vị thi công xử lý cho an toàn. Hiện tại công trình vẫn đang trong giai đoạn bảo hành. Tuy nhiên, hiện thời tiết đang bất lợi, khi thuận lợi, chúng tôi sẽ chỉ đạo khắc phục trong thời gian nhanh nhất... ", lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông tin.

Nhiều đoạn trên mặt đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn xuất hiện tình trạng hằn lún. (Ảnh: CACC)

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ các hư hỏng thuộc các Gói thầu XL5, XL6, và XL8 như hằn lún vệt bánh xe sâu từ 1,0 - 3,7cm; bê tông tại khe co giãn cầu bị nứt vỡ, mặt đường nhựa bị trồi lên, xô dồn cục bộ, và vạch sơn kẻ đường bị mờ do sửa chữa nhưng chưa được sơn lại.

Tại gói thầu XL10 và XL11 bị khiếm khuyết mặt đường bê tông nhựa, nứt mặt đường ở đầu cầu Khải Định, hư hỏng rãnh dọc và nhiều cột hộ lan tôn sóng bị mất nắp chụp.

Ngoài ra, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn lộ nhiều bất cập có thể gây tai nạn chết người, cần khẩn trương khắc phục

Trước đó, nhiều tài xế thường xuyên di chuyển trên tuyến Cam Lộ - La Sơn phản ánh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối tỉnh Quảng Trị và Huế) bộc lộ hàng loạt bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi nhiều đoạn đường bị lún sâu, trơn trượt, hệ thống hạ tầng thiếu đồng bộ.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan đánh giá lại toàn diện tiêu chuẩn kỹ thuật của cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo CSGT, qua khảo sát thực tế, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài, tuyến đường xuất hiện nhiều vấn đề đáng báo động. Cụ thể, mặt đường ở nhiều đoạn mất đi độ nhám cần thiết, gây ra tình trạng trơn trượt, cực kỳ nguy hiểm cho phương tiện, nhất là khi trời mưa.

Các trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do thiếu đường dẫn ra vào tiêu chuẩn, không có biển báo chỉ dẫn rõ ràng và hoàn toàn không có hệ thống chiếu sáng ban đêm

Một vấn đề khác là hệ thống hàng rào bảo vệ dọc tuyến không được khép kín. Nhiều đoạn rào kẽm gai có khoảng hở, chân hàng rào bị mưa lũ xói lở, tạo ra những lỗ hổng. Điều này tạo điều kiện cho gia súc, động vật hoang dã đi vào cao tốc, gây nguy cơ va chạm đột ngột cho các phương tiện đang lưu thông ở tốc độ cao, đặc biệt là vào ban đêm.

Tại hai trạm dừng nghỉ tạm tại Km64 và Km77 không được đầu tư đồng bộ, thiếu đường dẫn ra vào tiêu chuẩn, không có biển báo chỉ dẫn rõ ràng và hoàn toàn không có hệ thống chiếu sáng ban đêm.

Không chỉ tại tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn mà mặt đường tuyến La Sơn - Hoà Liên (nối TP Huế và TP Đà Nẵng) cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc.

Nhiều vị trí trên mặt đường tuyến La Sơn - Tuý Loan cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng cục bộ

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, kể từ thời điểm khai thác, các nhà thầu thi công chủ động thuê nhân lực, thiết bị của đơn vị chuyên trách thực hiện về công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và tổ chức sửa chữa, khắc phục với các hư hỏng trên mặt đường.

Tuy nhiên, vừa qua do ảnh hưởng của bão số 10 và dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đang triển khai đồng loạt các mũi thi công với lượng phương tiện, thiết bị được huy động rất lớn, thường xuyên di chuyển trên tuyến dẫn đến kết cấu mặt đường bị tác động và xảy ra hư hỏng cục bộ tại một số vị trí.

Hiện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang rà soát, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, hằn lún trên tuyến Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Tuý Loan

" Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục toàn bộ để đảm bảo an toàn trên tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác và sẽ tiếp tục rà soát để sửa chữa, khắc phục với các hư hỏng phát sinh... ", Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông tin.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị và TP Huế với chiều dài hơn 98km, có tổng vốn đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 9/2019 và thông xe, đưa vào khai thác từ tháng 12/2022. Dự án với quy mô phân kỳ đầu tư hai làn xe, không có dải phân cách cứng ở giữa. Trên toàn tuyến có nhiều đoạn vượt xe thiết kế bốn làn xe, có dải phân cách giữa. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, ngày 4/4/2024, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng xe, cấm xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe tải từ sáu trục (bao gồm cả xe thân liền và tổ hợp xe đầu kéo) vào tuyến này.



