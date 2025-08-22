Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ thông xe ngày 28/8

22-08-2025 - 17:35 PM | Bất động sản

Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 55km nối Hà Tĩnh và Quảng Trị sẽ được thông xe ngày 28/8 tới.

Bộ Xây dựng cho biết, tuyến chính cao tốc Vũng Áng - Bùng, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 sẽ chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 28/8.

Tuyến đường này cho phép ô tô lưu thông từ phía Bắc, kết nối với cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến phía Nam, nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Quảng Trị).

Cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ thông xe ngày 28/8- Ảnh 1.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng sắp đưa vào sử dụng. (Ảnh: BHT)

Trạm dừng nghỉ trên tuyến được đặt tại Km594+400, bố trí ở cả hai bên đường. Nhà đầu tư trạm dừng nghỉ đã được lựa chọn từ tháng 3/2025. Hiện Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như hệ thống đường gom, ITS và các công trình liên quan để bảo đảm tiến độ khai thác đồng bộ.

Dự án Vũng Áng - Bùng có điểm đầu tại Km658+200 (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) và điểm cuối tại Km624+228,79 (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) với tổng chiều dài khoảng 55,34 km. Tuyến có 2 nút giao liên thông, gồm nút giao Tiến Châu - Văn Hóa và nút giao Quốc lộ 12A, giúp kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch trong khu vực.

Dự án được đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Việc đưa cao tốc Vũng Áng - Bùng vào khai thác không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương Hà Tĩnh và Quảng Trị, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.


Theo Trần Lộc/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một năm “cất cánh” của Bầu Hiển: Khởi công sân bay nghìn tỷ, rót vốn Vietravel Airlines, gặp Quốc vương Bhutan bàn chuyện làm ăn quốc tế

Một năm “cất cánh” của Bầu Hiển: Khởi công sân bay nghìn tỷ, rót vốn Vietravel Airlines, gặp Quốc vương Bhutan bàn chuyện làm ăn quốc tế Nổi bật

Sau khi "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng...đổ bộ, tỉnh có sân bay lớn nhất miền Bắc khởi công KCN 200 ha

Sau khi "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng...đổ bộ, tỉnh có sân bay lớn nhất miền Bắc khởi công KCN 200 ha Nổi bật

Mê mẩn nhà phố hai mặt tiền góc ngã ba đầy ánh sáng

Mê mẩn nhà phố hai mặt tiền góc ngã ba đầy ánh sáng

17:30 , 22/08/2025
Chủ tịch và tổng giám đốc 1 công ty ở Cần Thơ bị đề nghị truy tố

Chủ tịch và tổng giám đốc 1 công ty ở Cần Thơ bị đề nghị truy tố

17:15 , 22/08/2025
Hàng triệu người đón tin vui khi cánh cửa mua nhà ở xã hội mở ra

Hàng triệu người đón tin vui khi cánh cửa mua nhà ở xã hội mở ra

16:30 , 22/08/2025
Người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị sẽ vui mừng khi biết thông tin này

16:05 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên