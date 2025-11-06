Cấp giấy phép xây dựng tối đa 7 ngày: Cần làm gì để không là con số 'trên giấy'?

Quy hoạch chưa phủ kín – rào cản cho cấp phép nhanh

Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) vừa được Chính phủ trình Quốc hội, đề xuất rút ngắn tối đa thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 7 ngày. Hiện nay, thời gian cấp phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày, công trình khác là 20 ngày và công trình cấp I, II có thể kéo dài tới 30 ngày.

Trước đề xuất mới này, giới chuyên gia ủng hộ nhưng cho rằng để quy định này đi vào thực tiễn thì cùng với cải cách thủ tục hành chính, cần có sự hỗ trợ đồng bộ về nhân lực và hoàn thiện công tác quy hoạch.

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh: Viết Niệm.

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng: Với mô hình chính quyền hai cấp hiện nay, việc rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn tối đa 7 ngày là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề nhân lực và cơ cấu tổ chức của chính quyền cấp cơ sở, nhất là cấp phường, xã.

Trong bối cảnh đổi mới công tác quản lý nhà nước về xây dựng, việc đơn giản hóa và rút ngắn thủ tục hành chính là rất cần thiết. Đây cũng là chủ trương đã được nêu rõ trong các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng cũng như trong một số nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị. Hướng tới mục tiêu giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực tế, nhiều địa phương, đặc biệt là các phường, xã, đã sẵn sàng thực hiện việc này, bởi phạm vi quản lý hẹp hơn. Tuy nhiên, vấn đề nhân lực chuyên môn hiện vẫn là điểm nghẽn cần được quan tâm. Khi rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, Nhà nước cần đồng thời bổ sung và tăng cường đội ngũ cán bộ có chuyên môn phù hợp cho cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cần được hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phép. Hiện nay, quy hoạch chung của nhiều phường, xã vẫn còn phức tạp và chưa phủ kín dẫn đến khó cấp phép nhanh được.

Cần bổ sung nhân lực chuyên môn và quy hoạch đồng bộ

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, ví dụ như TP Hà Nội đã được phê duyệt Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, nhưng để hoàn thiện quy hoạch chi tiết cho cấp phường, xã có thể phải đến năm 2027 mới xong.

"Nếu quy hoạch chưa phủ kín, sẽ không có căn cứ để cấp phép nhanh. Tôi hoan nghênh đề xuất rút ngắn thời gian, nhưng cần có lộ trình và biện pháp tổ chức phù hợp để đưa quy định vào thực tiễn. Nếu không, quy định 7 ngày sẽ chỉ là con số trên giấy", ông nói.

Theo chuyên gia cần bổ sung nhân lực có chuyên môn và phủ kín quy hoạch cấp phường, xã để có căn cứ cấp phép xây dựng nhanh.

Do đó, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm khẳng định, cùng với cải cách thủ tục hành chính, cần có sự hỗ trợ đồng bộ về nhân lực, kỹ thuật và quy hoạch đồng bộ để việc rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả.

Trao đổi với Phóng viên Tiền Phong , lãnh đạo một số phường tại Hà Nội cũng cho rằng, về lý thuyết, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, việc cấp phép xây dựng trong 7 ngày là khả thi.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều yếu tố phải xem xét như quy hoạch chi tiết, ý kiến hộ giáp ranh kiểm tra hạ tầng kỹ thuật khu vực... mà cán bộ cấp phép buộc phải xuống hiện trường, không thể chỉ tra cứu qua dữ liệu số.

“Nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các bên khó để đảm bảo đúng hạn 7 ngày”, một lãnh đạo phường cho biết.