Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 12/10: Nhiều doanh nghiệp báo lãi đột biến

12-10-2025 - 08:18 AM | Doanh nghiệp

Phần lớn những doanh nghiệp đã công bố BCTC tính tới nay là các doanh nghiệp có mức tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 đến ngày 12/10:

Chứng khoán SmartInvest công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu hoạt động đạt 230 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 600% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi 201 tỷ đồng, tăng 121%.

Becamex IJC (IJC) công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu thuần gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, LNTT đạt 299 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, IJC lãi trước thuế 464 tỷ đồng, tăng 93%.

Becamex IJC là doanh nghiệp đầu tiên chính thức công bố BCTC quý 3/2025, trước đó, DIC Group (DIG) ước tính lãi quý 3 đạt 171 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 6 tỷ đồng của cùng kỳ.﻿

Agimexpharm (AGP) ghi nhận doanh thu quý 3 gần như đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ, tăng 2% và lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng, tăng 8%.﻿

TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.024 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

