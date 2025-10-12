Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 12/10: Nhiều doanh nghiệp báo lãi đột biến

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 đến ngày 12/10:

Chứng khoán SmartInvest công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu hoạt động đạt 230 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 600% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi 201 tỷ đồng, tăng 121%.

Becamex IJC (IJC) công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu thuần gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, LNTT đạt 299 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, IJC lãi trước thuế 464 tỷ đồng, tăng 93%.

Becamex IJC là doanh nghiệp đầu tiên chính thức công bố BCTC quý 3/2025, trước đó, DIC Group (DIG) ước tính lãi quý 3 đạt 171 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 6 tỷ đồng của cùng kỳ.﻿

Agimexpharm (AGP) ghi nhận doanh thu quý 3 gần như đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ, tăng 2% và lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng, tăng 8%.﻿

TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.024 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.