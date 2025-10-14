Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 14/10: Ông trùm xe Mercedes Việt Nam báo lỗ, lợi nhuận 1 DN bất động sản tăng 47%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 14/10:

Haxaco (HAX) báo quý 3 lỗ 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 113 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng HAX lãi trước thuế 16 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ.

CTCP Phát triển Đô thị (UDJ) báo LNTT quý 3 đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, LNTT công ty đạt gần 2 tỷ, giảm 75%.﻿

Chứng khoán ARTEX (tên cũ là Chứng khoán BOS, mã CK: ART) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 9 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 5 tỷ, lũy kế 9 tháng đầu năm ART lỗ 34 tỷ đồng.﻿

Ô tô Giải Phóng (GGG) báo lãi trước thuế quý 3/2025 lỗ gần 2 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 11 tỷ đồng. Công ty lỗ lũy kế gần 357 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 62 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Mã CK: KSF) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2025 với doanh thu thuần quý 3 đạt hơn 4.233 tỷ đồng, gấp gần 26 lần cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.921 tỷ đồng, gấp gần 49 lần.

Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 4.882 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.042 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.591 tỷ đồng, ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành: