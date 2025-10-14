Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 14/10: Ông trùm xe Mercedes Việt Nam báo lỗ, lợi nhuận 1 DN bất động sản tăng 47%

14-10-2025 - 00:15 AM | Doanh nghiệp

Hai doanh nghiệp ô tô công bố BCTC quý 3/2025 đầu tiên đều báo lỗ.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 14/10: Ông trùm xe Mercedes Việt Nam báo lỗ, lợi nhuận 1 DN bất động sản tăng 47%- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 14/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 14/10: Ông trùm xe Mercedes Việt Nam báo lỗ, lợi nhuận 1 DN bất động sản tăng 47%- Ảnh 2.

Haxaco (HAX) báo quý 3 lỗ 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 113 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng HAX lãi trước thuế 16 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ.

CTCP Phát triển Đô thị (UDJ) báo LNTT quý 3 đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, LNTT công ty đạt gần 2 tỷ, giảm 75%.﻿

Chứng khoán ARTEX (tên cũ là Chứng khoán BOS, mã CK: ART) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 9 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 5 tỷ, lũy kế 9 tháng đầu năm ART lỗ 34 tỷ đồng.﻿

Ô tô Giải Phóng (GGG) báo lãi trước thuế quý 3/2025 lỗ gần 2 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 11 tỷ đồng. Công ty lỗ lũy kế gần 357 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 62 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Mã CK: KSF) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2025 với doanh thu thuần quý 3 đạt hơn 4.233 tỷ đồng, gấp gần 26 lần cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.921 tỷ đồng, gấp gần 49 lần.

Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 4.882 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.042 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.591 tỷ đồng, ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 14/10: Ông trùm xe Mercedes Việt Nam báo lỗ, lợi nhuận 1 DN bất động sản tăng 47%- Ảnh 3.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập thêm kỷ lục mới chưa từng có ở Việt Nam, thậm chí đứng top 2 thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập thêm kỷ lục mới chưa từng có ở Việt Nam, thậm chí đứng top 2 thế giới Nổi bật

Vị Chủ tịch SN1964 sở hữu khối tài sản hơn 6.000 tỷ đồng, có 109 công trình khoa học, là ứng viên Giáo sư ngành Cơ khí động lực năm 2025

Vị Chủ tịch SN1964 sở hữu khối tài sản hơn 6.000 tỷ đồng, có 109 công trình khoa học, là ứng viên Giáo sư ngành Cơ khí động lực năm 2025 Nổi bật

Gần 600 triệu cổ phiếu VIC đã rời tài khoản cá nhân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổ vào giấc mơ điện sạch, taxi xanh và đường sắt cao tốc

Gần 600 triệu cổ phiếu VIC đã rời tài khoản cá nhân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổ vào giấc mơ điện sạch, taxi xanh và đường sắt cao tốc

00:14 , 14/10/2025
Tỷ phú Trần Đình Long nín thở chờ tin quan trọng trước tháng 11

Tỷ phú Trần Đình Long nín thở chờ tin quan trọng trước tháng 11

00:10 , 14/10/2025
Ai thực sự đứng sau 'vòm thép thế kỷ' của Trung tâm Triển lãm Việt Nam?

Ai thực sự đứng sau 'vòm thép thế kỷ' của Trung tâm Triển lãm Việt Nam?

21:36 , 13/10/2025
Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

19:00 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên