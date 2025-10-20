Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 20/10: DN họ PVN báo lãi giảm 22%, công ty cơ khí lãi tăng 120%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 20/10:

PV Gas D (PGD) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 93 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và 9 tháng đầu năm đạt 172 tỷ đồng, giảm 45%. Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận quý 3 giảm do, sản lượng khí tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên khách hàng công nghiệp vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đặc biệt là nhóm khách hàng liên quan đến lĩnh vực bất động sản (gạch men, sắt thép, vật liệu xây dựng,...).

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 6,4% trong khi đó Giá vốn hàng bán tăng 8% so với cùng kỳ năm trước do tác động của tình hình thị trường nhiên liệu nói chung và giá dầu nói riêng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 10,7%.

﻿Seoul Metal ghi nhận LNTT quý 3 đạt 24 tỷ đồng, tăng 120% và 9 tháng đầu năm đạt 60 tỷ đồng, tăng 74%.

Sasco (SAS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 133 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đầu năm Sasco báo lãi 411 tỷ đồng, tăng 15%.

CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ đồng, tăng 157% và lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 116 tỷ đồng, tăng 121%. ﻿

Chứng khoán LPBank Securities báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 123 tỷ đồng, tăng 271%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận công ty này tăng mạnh tới 774%.

Bao bì Sovi (SVI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ đạt gần 700 triệu đồng, sụt giảm tới 96% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng cũng giảm 44%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành: