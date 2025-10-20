Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 20/10: DN họ PVN báo lãi giảm 22%, công ty cơ khí lãi tăng 120%

20-10-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 20/10: DN họ PVN báo lãi giảm 22%, công ty cơ khí lãi tăng 120%

Seoul Metal ghi nhận LNTT quý 3 đạt 24 tỷ đồng, tăng 120% và 9 tháng đầu năm đạt 60 tỷ đồng, tăng 74%. Sasco (SAS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 133 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 20/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 20/10: DN họ PVN báo lãi giảm 22%, công ty cơ khí lãi tăng 120%- Ảnh 1.

PV Gas D (PGD) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 93 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và 9 tháng đầu năm đạt 172 tỷ đồng, giảm 45%. Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận quý 3 giảm do, sản lượng khí tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên khách hàng công nghiệp vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đặc biệt là nhóm khách hàng liên quan đến lĩnh vực bất động sản (gạch men, sắt thép, vật liệu xây dựng,...).

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 6,4% trong khi đó Giá vốn hàng bán tăng 8% so với cùng kỳ năm trước do tác động của tình hình thị trường nhiên liệu nói chung và giá dầu nói riêng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 10,7%.

﻿Seoul Metal ghi nhận LNTT quý 3 đạt 24 tỷ đồng, tăng 120% và 9 tháng đầu năm đạt 60 tỷ đồng, tăng 74%.

Sasco (SAS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 133 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đầu năm Sasco báo lãi 411 tỷ đồng, tăng 15%.

CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ đồng, tăng 157% và lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 116 tỷ đồng, tăng 121%. ﻿

Chứng khoán LPBank Securities báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 123 tỷ đồng, tăng 271%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận công ty này tăng mạnh tới 774%.

Bao bì Sovi (SVI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ đạt gần 700 triệu đồng, sụt giảm tới 96% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng cũng giảm 44%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 20/10: DN họ PVN báo lãi giảm 22%, công ty cơ khí lãi tăng 120%- Ảnh 2.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 3/2025

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động lớn nhất Việt Nam, có mái vòm khổng lồ đóng mở tự động do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng Nổi bật

Bộ Công Thương muốn nâng tỷ lệ bao tiêu đầu ra điện gió ngoài khơi từ 80% lên 90%, VinEnergo muốn 100%

Bộ Công Thương muốn nâng tỷ lệ bao tiêu đầu ra điện gió ngoài khơi từ 80% lên 90%, VinEnergo muốn 100% Nổi bật

Doanh nghiệp liên quan sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đã đồng loạt giải thể trong vài tháng

Doanh nghiệp liên quan sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đã đồng loạt giải thể trong vài tháng

17:02 , 19/10/2025
Khát nhân sự ngành nông nghiệp, bầu Đức khẳng định: "Tìm Giám đốc nông trường còn khó hơn Giám đốc ngân hàng"

Khát nhân sự ngành nông nghiệp, bầu Đức khẳng định: "Tìm Giám đốc nông trường còn khó hơn Giám đốc ngân hàng"

11:35 , 19/10/2025
Sự thật về "ông chủ" đứng sau huyền thoại mì 2 tôm Miliket hơn 40 năm không đổi bao bì: Vì sao biểu tượng một thời dần biến mất?

Sự thật về "ông chủ" đứng sau huyền thoại mì 2 tôm Miliket hơn 40 năm không đổi bao bì: Vì sao biểu tượng một thời dần biến mất?

10:58 , 19/10/2025
Nam Tân Uyên sắp chào sàn HoSE với giá tham chiếu 161.470 đồng/cổ phiếu

Nam Tân Uyên sắp chào sàn HoSE với giá tham chiếu 161.470 đồng/cổ phiếu

10:35 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên