KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 25/10: An Gia báo lãi trước thuế tăng 235%, công ty dệt may báo lãi giảm 72% so với cùng kỳ

25-10-2025 - 00:05 AM

25-10-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Đức Giang (DGC) báo LNTT quý 3 tăng 13% đạt 901 tỷ đồng, và lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 13% đạt 2.866 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 25/10:

An Gia (AGG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 143 tỷ đồng, tăng 235% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ đồng, giảm 24%.

Sợi Thế Kỷ (STK) báo LNTT quý 3 giảm 72% đạt 23 tỷ đồng, nhưng lũy kế 9 tháng, LNTT tăng 153% đạt 73 tỷ đồng.﻿

Mía đường Sơn La (SLS) ghi nhận LNTT quý 1 năm tài chính 2025-2026 đạt 82 tỷ, giảm 3%. ﻿

Đức Giang (DGC) báo LNTT quý 3 tăng 13% đạt 901 tỷ đồng, và lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 13% đạt 2.866 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:

