Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 16/10: Công ty điện báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ, một DN có lợi nhuận trước thuế tăng hơn 6.000%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 15/10:

Thủy điện Sông Vàng (SVH) báo lãi trước thuế quý 3 hơn 9 tỷ đồng, tăng 495% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi 40 tỷ, tăng 152%.

﻿Thủy điện nước trong (NTH) báo lãi quý 3 tăng 71% và 9 tháng đầu năm tăng 44%.

﻿Thêm nhiều CTCK báo lãi tăng mạnh, trong đó, OCBS báo lãi quý 3 tăng 6.085% lên mức 93 tỷ đồng, và lãi 9 tháng đầu năm tăng 720% lên 101 tỷ đồng.

Trong quý 3/2025, Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 9% so với quý 3/2024. Lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức kỷ lục mới về lợi nhuận sau thuế trong 1 quý của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần Nhựa Bình Minh đạt 4.224 tỷ đồng, tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 967 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành: