KẾT QUẢ KINH DOANH
Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 22/10: Techcombank báo lãi trước thuế kỷ lục, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong tăng 50%

22-10-2025 - 00:09 AM | Doanh nghiệp

Nam Tân Uyên (NTC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 104% lên 151 tỷ đồng. Sông Đà Cao Cường (SCL) báo lãi trước thuế 22 tỷ đồng, tăng 1.148% so với cùng kỳ trong quý 3.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 22/10: Techcombank báo lãi trước thuế kỷ lục, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong tăng 50%- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 22/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 22/10: Techcombank báo lãi trước thuế kỷ lục, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong tăng 50%- Ảnh 2.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Techcombank (TCB) đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%, là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước tới nay của Ngân hàng.

Nhựa Tiền Phong (NTP) báo lãi trước thuế quý 3 đạt 314 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong lãi 949 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Nam Tân Uyên (NTC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 104% lên 151 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NTC lãi 355 tỷ đồng, tăng 55%.﻿

Sông Đà Cao Cường (SCL) báo lãi trước thuế 22 tỷ đồng, tăng 1.148% so với cùng kỳ trong quý 3.﻿

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:﻿

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 22/10: Techcombank báo lãi trước thuế kỷ lục, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong tăng 50%- Ảnh 3.

Ngọc Điệp

