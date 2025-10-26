Cập nhật không khí các điểm cầu Olympia 2025 trước giờ Chung kết: Dàn MC đổ bộ, nóng rực và háo hức lắm rồi!

Chỉ còn ít giờ nữa thôi, Chung kết năm thứ 25 của Đường Lên Đỉnh Olympia sẽ chính thức diễn ra. Không khí trước giờ G vô cùng rộn ràng, từ điểm cầu chính tại Đài Truyền hình Việt Nam cho đến 4 điểm cầu địa phương có thí sinh góp mặt: Khánh Hòa, Đồng Tháp, Huế và Hà Nội, tất cả đều rực rỡ cờ hoa, tràn đầy năng lượng và tiếng reo hò.

Các MC đình đám của Olympia cũng đã lần lượt có mặt tại điểm cầu mình phụ trách, cập nhật không khí "nóng rực" để người hâm mộ khắp nơi cùng đếm ngược đến khoảnh khắc tìm ra quán quân mới của năm thứ 25.

MC Đức Bảo tại điểm cầu Nhà hát Sông Hương

Năm nay, Lê Quang Duy Khoa của trường THPT chuyên Quốc học Huế tiếp tục "giữ chuỗi" 3 năm liên tiếp mang cầu truyền hình Olympia về đất Cố đô. Người đồng hành cùng người dân xứ Huế cổ vũ cho Duy Khoa ở điểm cầu này không ai khác ngoài MC Đức Bảo - gương mặt quen thuộc của Olympia.

MC Đức Bảo tại điểm cầu TP Huế.

Tại Nhà hát Sông Hương, hàng trăm học sinh, thầy cô và cổ động viên đã lấp kín hội trường. Những buổi tổng duyệt trước giờ G diễn ra sôi nổi, ai nấy đều háo hức, sẵn sàng "cháy" hết mình để cổ vũ cho đại diện của Huế.

Các cổ động viên đã sẵn sàng!

MC Công Tố tại điểm cầu Quảng trường 2/4

Sau khi dẫn ở điểm cầu Hà Nội năm ngoái, MC Công Tố năm nay về với Khánh Hòa, đồng hành cùng những cổ động viên cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

MC Công Tố và các cổ động viên đã có mặt tại điểm cầu để cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng.

Dù trời có mưa nhẹ, thầy trò và các khán giả Khánh Hoà vẫn đội mưa tổng duyệt. Tiếng trống, tiếng reo vang hòa cùng sắc đỏ cờ hoa khiến Quảng trường 2/4 như "bùng nổ".

Tinh thần cổ vũ không quản thời tiết dành cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng.

MC Phí Linh tại điểm cầu Công viên Lạc Hồng

Năm nay, MC Phí Linh "cập bến" Đồng Tháp để dẫn điểm cầu cổ vũ cho nam sinh Nguyễn Nhựt Lam. Đây cũng là lần đầu tiên nữ MC xuất hiện trong vai trò dẫn điểm cầu Olympia.

Sự xuất hiện lần đầu tiên của MC Phí Linh tại điểm cầu Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp).

Giữa khung cảnh miền Tây sông nước, điểm cầu Công viên Lạc Hồng ngập tràn sắc vàng rực rỡ và nụ cười tươi rói của các cổ động viên. Những món quà nhỏ, lời chúc may mắn được chuẩn bị kỹ càng, tất cả cùng hướng về Nguyễn Nhựt Lam với niềm tin nam sinh sẽ "làm nên chuyện".

Quá trình tập luyện diễn ra rất hăng say.

MC Mù Tạt tại điểm cầu Cổng Đoan Môn

Trở lại Olympia lần thứ 2, MC Mù Tạt mang theo năng lượng tươi trẻ đặc trưng, "phủ sóng" điểm cầu Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long để cổ vũ cho Trần Bùi Bảo Khánh của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

MC Mù Tạt tại điểm cầu Cổng Đoan Môn (Hà Nội).

Hà Nội hôm nay nắng nhẹ, gió se se đầu đông, cực kỳ dễ chịu, lý tưởng cho một ngày tổng duyệt. Cổng Đoan Môn ngập sắc cờ và tiếng hò reo, học sinh trường Ams luyện tập hăng say, sẵn sàng bùng nổ trong buổi chung kết.

Điểm cầu cổ vũ cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh đã sẵn sàng!

Không khí từ Bắc chí Nam đang nóng dần lên từng phút. Tất cả đều đã sẵn sàng cho Chung kết Olympia năm thứ 25 và bốn "nhà leo núi" tài năng sẽ chinh phục đỉnh cao tri thức.