Cập nhật KQKD ngân hàng quý 3/2024 ngày 20/10: Hai ngân hàng tăng trưởng âm, 'ông lớn' hé lộ kết quả tích cực

Ảnh minh hoạ

Lợi nhuận quý 3 của PGBank tăng trưởng 36%

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank – PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 của ngân hàng đạt 77 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng của ngân hàng vẫn giảm 4,4% so với cùng kỳ, đạt 344 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chính của lợi nhuận trong quý 3 của PGBank đến từ thu nhập lãi thuần, tăng trưởng tới 49% so với cùng kỳ và đạt 416 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản PGBank đạt 61.804 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,4%, đạt 36.894 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 6,6% lên 38.099 tỷ đồng.

Nợ xấu tại PGBank cuối tháng 9/2024 ở mức 1.175 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2,85% lên 3,19%.

Lợi nhuận 9 tháng Saigonbank sụt giảm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank) cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 200 tỷ đồng, thực hiện xấp xỉ 55% kế hoạch 2024. Cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của SaigonBank đạt hơn 248 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hơn 166 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Như vậy, lợi nhuận trước thuế Saigonbank trong quý 3 ước đạt 34 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2023.

Theo SaigonBank, việc triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất đã khiến thu nhập lãi thuần giảm 3% trong 9 tháng năm 2024 và kéo theo lợi nhuận tụt 18% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 3/2024, dư nợ tín dụng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và 2% so với đầu năm; huy động vốn tăng trưởng 8% so với cùng kỳ và 2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của SaigonBank ở mức 2,2%, trích lập dự phòng tăng thêm 20% so với năm trước.

LPBank lãi trước thuế gần 2.900 tỷ trong quý 3

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) mới đây cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.899 tỷ đồng, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm,lợi nhuận trước thuế đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ.

Trong quý 3, hầu hết các mảng kinh doanh chính của LPBank đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2023. Đáng chú ý, thu thuần từ hoạt động dịch vụ của nhà băng này tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 1.016 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, các hoạt động thu dịch vụ mang về cho LPBank 2.701 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2024.



Tính đến 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt gần 446.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2023. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16,1%, đạt 319.770 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 14,3%, đạt gần 271.303 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, số dư nợ xấu của LPBank tăng 70% từ 3.689 tỷ đồng lên 6.272 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng lên 1,96%.

Lợi nhuận thuần 9 tháng của BIDV dự kiến đạt 36.100 tỷ đồng

Chia sẻ tại hội thảo "Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam do GS & SSI tổ chức năm 2024" mới đây, đại diện BIDV cho biết lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tín dụng của ngân hàng mẹ trong 9 tháng đầu năm dự kiến đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Riêng trong quý 3, chỉ tiêu này đạt 11.700 tỷ đồng, tương đương tăng 3,3% so với cùng kỳ hoặc giảm 9,6% so với quý liền trước.

Ngân hàng cho biết tăng trưởng tín dụng quý 3 đạt 10%, được thúc đẩy bởi lĩnh vực sản xuất. Cho vay bán lẻ chiếm 44% tổng dư nợ, với kế hoạch trong hai năm tới con số này sẽ đạt 50% tổng dư nợ. Tuy nhiên trong ngắn hạn, lĩnh vực sản xuất, công nghệ, tài chính xanh, và xuất nhập khẩu sẽ là động lực tăng trưởng tín dụng chính của BIDV.

Đại diện BIDV thông tin thêm rằng chất lượng tài sản dự kiến ổn định trong quý 4, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1,4%. Tỷ lệ nợ xấu tại lĩnh vực xây dựng là 2,8% trong quý 3. Nợ tái cơ cấu theo Thông tư 06 giảm còn 13.000 nghìn tỷ đồng vào quý 3 (so với 14 nghìn tỷ đồng trong quý 2), tương đương với 0,68% tổng dư nợ.

Trong nửa cuối năm 2024, NIM của BIDV dự kiến sẽ tăng nhờ tín dụng phục hồi và tối ưu hóa tài sản. Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi phục hồi mạnh mẽ bao gồm thu nhập từ phí dịch vụ và các khoản thu từ nợ đã xử lý.

Tăng trưởng tín dụng VietinBank đạt 9% trong 9 tháng đầu năm

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 17/10, ban lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2024.

Cụ thể, tổng tài sản tăng 9,7% so với cuối năm 2023, dư nợ tín dụng tăng 9% so với cuối năm 2023, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của NHNN, nguồn vốn huy động tăng 7,9% so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu (chưa bao gồm CIC) được kiểm soát ở mức 1,4%...