Cập nhật lãi suất ngân hàng ngày 23/4, dự báo sẽ còn giảm tiếp

Lãi suất huy động trong tuần qua khá ổn định, chỉ có một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm như NCB, VietCapitalBank, Oceanbank, Kienlongbank,…

Tại ngày 23/4, lãi suất huy động ở kỳ hạn dưới 6 tháng hầu hết được các ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần 5,5%/năm. Chỉ có một số nhà băng niêm yết thấp hơn, chẳng hạn như VietCapitalBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,5%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,8%/năm. Ngoài ra, LienVietPostBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 tháng – 3 tháng chỉ 5%/năm, Nhóm Big 4 (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) áp dụng mức 4,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 5,4%/năm cho kỳ hạn gửi 3 tháng.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện nay ở các ngân hàng khá tương đương với lãi suất kỳ hạn 12 tháng, và cao hơn nhiều so với kỳ hạn 5 tháng. Hiện HDBank là ngân hàng có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn này, với mức 8,8%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm online.

Ở kỳ hạn 12 tháng , 3 ngân hàng niêm yết mức 8,8%/năm cao nhất thị trường là ABBank, OCB và HDBank. Tiếp đến là Nam A Bank (8,7%), VietABank (8,7%), BacABank (8,6%).

Trong nhóm ngân hàng tư nhân lớn, chỉ có HDBank và VPBank niêm yết trên mức 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Cụ thể, VPBank có mức 8,2%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm online. Trong khi đó, Techcombank đã điều chỉnh xuống 7,8%/năm, Sacombank còn 7,6%/năm, MB là 7,5%/năm và nhóm Big 4 (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) cùng niêm yết 7,2%/năm.

Ở kỳ hạn 36 tháng , chỉ còn một vài ngân hàng có lãi suất từ 9%/năm gồm ABBank (9,2%/năm), OCB (9,2%/năm). Các ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi gần với mốc này có thể kể đến VietABank, BacABank, VietBank (8,8%/năm).

Lưu ý khi gửi tiền, khách hàng cần chú ý đến chênh lệch lãi suất giữa các kỳ hạn bởi một số ngân hàng ghi nhận lãi suất kỳ hạn 6 tháng cao hơn kỳ hạn 36 tháng. Theo đó, không phải cứ gửi kỳ hạn dài thì sẽ có lợi hơn.

Đơn cử, HDBank đang áp dụng mức lãi suất 8,8% cho kỳ hạn 6 tháng. Trong khi đó, kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng là 6,9%. VPBank huy động kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 8,2%, cao hơn mức 7,3% của kỳ hạn 36 tháng.

Theo nhóm phân tích của Công ty chứng khoán VNDirect, lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng có thể sẽ giảm xuống 7,0% trong năm 2023.

Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đã giảm 50 điểm cơ bản so với mức đỉnh hồi tháng 1/2023, dao động từ 7,1% - 8,4%. Theo đó, kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối năm 2023, bởi 3 lý do.

Thứ nhất, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể kết thúc chu kỳ tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2023, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá VND cũng như lãi suất của Việt Nam trong nửa sau năm 2023.

Thứ hai, nhu cầu tín dụng suy yếu do các doanh nghiệp hạn chế mở rộng hoạt động kinh doanh do lo ngại về tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng ảm đạm. Đồng thời, thị trường bất động sản nhà ở gặp khó khăn cũng ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng tín dụng. Tính đến ngày 28/3/2023, tín dụng toàn nền kinh tế chỉ tăng 2,06% so với đầu năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,97% cùng kỳ năm ngoái.

Thứ ba, Chính phủ đang thúc đẩy đầu tư công qua đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế.

Về lãi suất cho vay, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 3, l ãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ bằng VND ở mức 9,6-11,3%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,5%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN.

Lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,4 - 5,7%/năm đối với ngắn hạn; 6,1-6,4%/năm đối với trung và dài hạn.