Chiều 22/10 đã có 11 ngân hàng công bố lợi nhuận 9 tháng: Cập nhật ACB, Techcombank, SHB,...

Lợi nhuận trước thuế các ngân hàng trong 9 tháng đầu năm (tỷ đồng)

ACB báo lãi trước thuế 16.072 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 của ACB đạt 16.072 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế ngân hàng là 5.382 tỷ đồng, tăng 11%.

Nhiều mảng kinh doanh của ACB tăng trưởng mạnh, đặc biệt là từ kinh doanh ngoại hối. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối của ACB trong 9 tháng đầu năm đạt 1.595 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản ACB đạt 948.549 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 669.188 tỷ đồng, tăng 15,2%. Huy động tiền gửi khách hàng đạt 571.029 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Techcombank báo lãi trước thuế 23.400 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%, là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước tới nay của Ngân hàng.

Tại 30/09/2025, tổng tài sản của Techcombank đã đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng. Xét riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng ổn định ở mức 16,8% so với đầu năm.

Về huy động vốn, tiền gửi khách hàng tại Techcombank cuối tháng 9 đạt 638,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% so với đầu năm. Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn + Sinh lời tự động) đạt 42,5%, thuộc nhóm đầu ngành.

Techcombank tiếp tục duy trì chất lượng tài sản vững chắc, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) cải thiện từ 1,32% xuống 1,23%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) đạt 119,1%, đánh dấu quý thứ 8 liên tiếp trên ngưỡng 100%.

Lợi nhuận SHB tăng 36%

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Các chỉ số an toàn vốn đều tốt hơn so với quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế, trong đó CAR trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

LPBank báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng

LPBank vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế luỹ kế đạt 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực chính đến từ Quý III khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý gần nhất và tăng 18,9% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng của LPBank đạt 387.898 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với đầu năm 2025. Huy động vốn đạt 389.638 tỷ đồng, tăng 15% kể từ đầu năm.

PGBank: Lợi nhuận 9 tháng tăng 44%

PGBank mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 của PGBank đạt gần 497 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến 30/9/2025, tổng tài sản của PGBank đạt gần 79.838 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.349 tỷ đồng, tăng 7,5%. Tỷ lệ nợ xấu theo thông tư 31 đạt mức 2,84%.

Tiền gửi khách hàng đạt 44.375 tỷ đồng, tăng 2,4%, trong khi tiền gửi tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh.

BAOVIET Bank báo lãi tăng vọt

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, BAOVIET Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 58,6 tỷ đồng, tăng trưởng 81% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của BAOVIET Bank tính đến ngày 30/9/2025 đạt hơn 89,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,54% so với đầu năm, đạt hơn 55.625 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 12,34%, đạt 66.743 tỷ đồng

Kienlongbank lãi cao nhất lịch sử

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của KienlongBank đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch năm, đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động.

Với kết quả đạt được, KienlongBank đang hướng đến mục tiêu đạt 150% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Sau 9 tháng, tổng tài sản của KienlongBank đạt 97.716 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 87.491 tỷ đồng, và dư nợ tín dụng đạt 70.922 tỷ đồng – tăng lần lượt hơn 5.500, 7.300 và 9.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, KienlongBank kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ba quý liên tiếp vượt 80%.

NCB vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025

Theo thông tin từ Ngân hàng Quốc Dân (NCB), ngân hàng tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực trong quý 3/2025 với lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt gần 190 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 652 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trên đã cải thiện mạnh mẽ so với mức lỗ hơn 65 tỷ đồng của quý 3/2024 và lỗ 59 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024.

So với kế hoạch cả năm 2025, NCB đã chính thức cán đích và vượt kế hoạch kinh doanh chỉ sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản tại 30/9/2025 ước đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) ước đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng ước đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024 và vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

VPBank lãi 20.400 tỷ đồng sau 3 quý

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III/2025, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 76,7% và cao nhất trong 15 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận VPBank đã vượt kết quả cả năm 2024 và hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4% nhờ đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng của ngân hàng riêng lẻ ở mức 813.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 được kiểm soát chặt chẽ, giảm xuống dưới ngưỡng 3%; nợ xấu riêng lẻ tiếp tục xu hướng cải thiện, ở mức 2,23%.

Lợi nhuận 9 tháng VietABank tăng 32%

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 336 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VietABank đạt 1.050 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 134.614 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 85.811 tỷ đồng, tăng 8,4%. Tiền gửi khách hàng đạt 97.984 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm.

Tổng tài sản Nam A Bank tăng gấp rưỡi

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương 16%) và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9/2025 đạt hơn 377.000 tỷ đồng, tăng hơn 132.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 35.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 20% so với đầu năm 2025. Dư nợ tín dụng tăng hơn 30.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 17,88% so với đầu năm 2025, còn danh mục trái phiếu đầu tư tăng gần 14.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,53% (trước CIC) và 2,73% sau CIC quay đầu giảm so với 2,85% của kỳ 30/06/2025. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh từ 39% của kỳ 30/6/2025 lên gần 46% kỳ 30/09/2025. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt gần 20%, cao gấp đôi mức tối thiểu quy định bởi NHNN.



