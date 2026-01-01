Cập nhật số liệu CTCK ngày 17/1: Xuất hiện khoản lỗ trăm tỷ đầu tiên của ngành chứng khoán quý 4/2025

Tính đến ngày 17/1, đã có 9 công ty chứng khoán hé lộ bức tranh kinh doanh quý 4 cũng như cả năm 2025.

Chứng khoán Thành Công bất ngờ là cái tên đầu tiên báo lỗ trong quý 4. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt gần 85 tỷ đồng trong quý 4, tăng tới 117% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp vào doanh thu là lãi từ tài sản FVTPL với hơn 36 tỷ, gấp 18 lần quý 4/2024, cộng thêm gần 25 tỷ lãi từ cho vay và phải thu và hơn 14 tỷ đồng từ lãi tài sản HTM.

Dù vậy, chi phí đội lên quá cao là nguyên nhân khiến công ty chứng khoán này thua lỗ. Theo đó, chi phí hoạt động quý 4 đạt 186 tỷ, gấp 11 lần cùng kỳ năm 2024, riêng lỗ từ tài sản FVTPL gần 150 tỷ đồng. Theo thuyết minh, chủ yếu mức lỗ tới từ bán cổ phiếu niêm yết.

Kết quả, TCI lỗ trước thuế 109 tỷ đồng, trong khi quý 4/2024 chỉ lỗ gần 2 tỷ. Mức lỗ quý cuối năm gần như thổi bay kết qủa kinh doanh 9 tháng trước đó. Cả năm 2025 TCI còn lãi trước thuế hơn 2 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2024.

Chứng khoán NHSV ghi nhận lãi trước thuế 4 tỷ trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 400 triệu đồng. Luỹ kế cả năm 2025, NHSV lãi 22 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước.

Chứng khoán EuroCapital báo lợi nhuận trước thuế hơn 2 tỷ đồng trong quý cuối năm, tăng 132% so với mức lỗ khiêm tốn trong quý 4/2024. Dù vậy luỹ kế cả năm 2025, ECC chỉ lãi trước thuế gần 2 tỷ, giảm 80%.



