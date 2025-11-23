Cặp sao Vbiz ngầm công khai sau 6 năm bị đồn hẹn hò: Nhà trai phong độ tuyệt đối, nhà gái bốc lửa

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi Việt Anh và Quỳnh Nga, cặp đôi vướng nghi vấn “phim giả tình thật” suốt 6 năm, xuất hiện sánh đôi, cùng bước lên thảm đỏ trong diện mạo chỉ có thể gọi bằng hai chữ “bùng nổ”. Nhà trai bảnh bao tuyệt đối với phong độ không lẫn đi đâu được, trong khi nhà gái khoe vẻ đẹp sắc sảo và thần thái “bốc lửa chết đi được”, khiến công chúng không thể làm ngơ trước sự đồng điệu của họ.

Dù không tuyên bố điều gì, chỉ cần đứng cạnh nhau vài phút, Quỳnh Nga - Việt Anh đã đủ khiến bầu không khí tại sự kiện "ấm lên", còn mạng xã hội thì sôi sục với câu hỏi quen thuộc: "Hai người đang ngầm công khai?".

Tin đồn hẹn hò giữa Quỳnh Nga và Việt Anh bắt đầu từ năm 2019, khi cả hai đóng cặp trong phim Sinh Tử. Tương tác quá ngọt, ánh mắt tình tứ và chemistry bùng nổ khiến cư dân mạng lập tức "đẩy thuyền". Hơn 6 năm qua, cặp đôi liên tục lộ những dấu hiệu giống hệt một đôi đang yêu: Đi sự kiện chung nhưng đứng cách nhau “một cái khuỷu tay”, check-in cùng hội bạn thân, xuất hiện trong các buổi tụ tập và luôn bị bắt gặp nhìn nhau theo cách… rất khó phủ nhận.

Năm 2020, cả hai còn tung bộ ảnh diện đồ đôi, sánh bước giữa biển như tình nhân trong kỳ nghỉ riêng. Thời điểm ấy, ai cũng nghĩ ngày công khai đã gần lắm rồi, nhưng Việt Anh lại giải thích đây chỉ là bộ ảnh hợp tác. Đến khi dân mạng soi ra cả hai check-in trong gian bếp giống hệt nhau, nghi vấn sống chung lại rộ lên rồi… tiếp tục rơi vào vùng mập mờ.

Họ chưa bao giờ công khai tình cảm, nhưng cũng chẳng bao giờ tách nhau quá xa. Một dạng “không nói nhưng ai cũng hiểu”.

Đỉnh cao nghi vấn hẹn hò chính là sự cố sân pickleball vài tháng trước, bước ngoặt khiến dân tình tin rằng “thuyền này đã cập bến”.

Trong một buổi tập ở Hà Nội, Quỳnh Nga xuất hiện trong bộ đồ thể thao hồng nhạt, còn Việt Anh mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn kiêm luôn vai “phó nháy riêng”: canh góc, canh sáng, chụp ảnh cho “nửa kia” không sót khoảnh khắc nào. Loạt ảnh sống ảo xịn xò của Quỳnh Nga sau đó được đăng lên Instagram khiến mọi người càng tin chắc: “Chỉ người yêu mới chụp đẹp cỡ này!”

Sau khi tập luyện, cả hai âm thầm ra xe, tiếp tục di chuyển về cùng một chung cư cao cấp. Không nắm tay, không thân mật công khai, nhưng hành trình kín đáo ấy đủ khiến công chúng khẳng định: “Họ đang hẹn hò, chỉ là chưa muốn nói.”

Bởi vậy, khi Quỳnh Nga - Việt Anh cùng xuất hiện tại Liên hoan phim Việt Nam 24, công chúng đương nhiên đặt câu hỏi: đây chỉ là đi chung vì công việc, hay là một sự “ngầm công khai” sau bao năm úp mở?

Nhà trai phong độ tuyệt đối, chỉn chu trong từng chi tiết. Nhà gái sắc sảo, rạng rỡ, vóc dáng lẫn thần thái đều ở đỉnh cao sau thời gian dài chăm luyện tập và sống cuộc đời an yên sau ly hôn. Họ đứng cạnh nhau, hài hòa đến mức khán giả khó lòng tin đây chỉ là “anh em thân thiết”.