Cặp vợ chồng người Việt vừa có thêm hơn 15.000 tỷ đồng sau 6 tiếng

Phiên giao dịch ngày 22/9 ghi nhận sự trở lại đáng chú ý của nhóm cổ phiếu Vingroup, qua đó kéo theo biến động lớn trong khối tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 525,5 triệu USD, tương ứng 1,4%, lên 38 tỷ USD. Cùng thời điểm, tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng và hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, tăng thêm 47,8 triệu USD, tương ứng 1,13%, đạt 4,279 tỷ USD.

Như vậy, chỉ trong một ngày, khối tài sản của hai vợ chồng tăng tổng cộng 573,3 triệu USD, tương đương xấp xỉ 15.500 tỷ đồng chỉ trong 6 tiếng của phiên giao dịch ngày 22/9.

Theo cập nhật của Forbes đến cuối ngày 22/9/2026, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, trong khi bà Phạm Thu Hương xếp thứ 1.013. Tổng tài sản của hai vợ chồng theo đó đạt gần 42,3 tỷ USD. Vợ chồng Chủ tịch Vingroup hiện cũng đang là hai tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Diễn biến tài sản trên xuất hiện trong ngày bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM cùng tăng mạnh. Kết thúc phiên 22/9, VIC tăng 3,74% lên 243.800 đồng/cổ phiếu, với gần 1,49 triệu đơn vị được giao dịch. Riêng cổ phiếu đầu tàu của Vingroup đóng góp tới gần 15 điểm vào mức tăng của VN-Index, trở thành mã có tác động tích cực lớn nhất lên chỉ số.

Trong khi đó, VHM tăng gần 2% lên 69.400 đồng/cổ phiếu, đóng góp thêm khoảng 2,25 điểm cho VN-Index. Nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, VN-Index đóng cửa phiên 22/9 tăng 17,26 điểm, tương đương 0,96%, lên khoảng 1.816,9 điểm, lấy lại mốc 1.800 điểm vừa đánh mất một ngày trước đó. Đây là sự đảo chiều khá nhanh so với phiên giảm điểm liền trước 21/9 - phiên giao dịch đầu tiên sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.