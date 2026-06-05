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Capital Square được vinh danh Top 10 dự án phát triển bền vững

| | Bất động sản

Capital Square được vinh danh Top 10 dự án phát triển bền vững

Ngày 2/6, dự án Capital Square được vinh danh Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của dự án trong việc kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng và đô thị thông qua quy hoạch bài bản, ứng dụng các giải pháp xanh, nâng cao chất lượng sống cư dân và từng bước hiện thực hóa tầm nhìn phát triển một tổ hợp đô thị hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên hành trình trở thành đô thị quốc tế.

Kiến tạo giá trị bền vững cho đô thị trung tâm Đà Nẵng

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, những dự án được quy hoạch đồng bộ theo chuẩn quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn lực chất lượng cao và kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm bên bờ sông Hàn, Capital Square được phát triển với tầm nhìn trở thành tổ hợp đô thị đa chức năng hiện đại, nơi hội tụ không gian sống, thương mại, dịch vụ và giải trí trong một hệ sinh thái đồng bộ. Sở hữu vị trí kết nối trực tiếp các trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và du lịch trọng điểm của thành phố, dự án sẽ góp phần hình thành một cộng đồng cư dân quốc tế năng động, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của các ngành dịch vụ chất lượng cao tại Đà Nẵng.

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của sông Hàn, Capital Square hướng tới việc kiến tạo một môi trường sống hiện đại, nơi con người, thiên nhiên và công nghệ được kết nối hài hòa. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, dự án còn góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị theo hướng văn minh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Hiện thực hóa các tiêu chí phát triển bền vững từ quy hoạch đến vận hành

Định hướng phát triển bền vững của Capital Square được thể hiện xuyên suốt từ tư duy quy hoạch đến các giải pháp thiết kế và công nghệ được áp dụng trong dự án.

Capital Square được vinh danh Top 10 Dự án Hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững Tiêu biểu Nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Capital Square bên sông Hàn.

Các tòa tháp được thiết kế tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành. Hệ kính Low-E giúp tăng khả năng cách nhiệt, giảm hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài và tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, hSệ thống Smart Home được tích hợp trong từng căn hộ cho phép cư dân quản lý và tối ưu việc sử dụng điện năng một cách linh hoạt, hướng tới hình thành phong cách sống thông minh và bền vững

Song hành cùng các giải pháp công nghệ là hệ thống cảnh quan xanh, không gian mở và chuỗi tiện ích cộng đồng được quy hoạch đồng bộ. Quảng trường trung tâm, tuyến phố thương mại, bể bơi, khu thể thao, không gian chăm sóc sức khỏe và các khu vực sinh hoạt cộng đồng được phát triển nhằm nâng cao chất lượng sống, gia tăng kết nối xã hội và xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, với lợi thế pháp lý sở hữu lâu dài cùng hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, Capital Square được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung bất động sản chất lượng cao cho thị trường Đà Nẵng, thu hút cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và cư dân toàn cầu đến sinh sống, làm việc và đầu tư lâu dài. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thành phố đối với các dòng vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và các hoạt động kinh tế giá trị gia tăng trong tương lai.

Capital Square được vinh danh Top 10 Dự án Hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững Tiêu biểu Nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Capital Square đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Đà Nẵng.

Việc được vinh danh trong Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Capital Square trong việc hiện thực hóa các tiêu chí phát triển xanh và bền vững, mà còn khẳng định vai trò của dự án trong hành trình kiến tạo những giá trị lâu dài cho đô thị. Với tầm nhìn phát triển dài hạn, quy hoạch đồng bộ và định hướng hội nhập quốc tế, Capital Square đang từng bước góp phần hình thành diện mạo đô thị mới bên sông Hàn, tạo thêm động lực để Đà Nẵng tiếp tục vươn mình trở thành một trong những trung tâm kinh tế, dịch vụ và điểm đến quốc tế hàng đầu của khu vực.

Ánh Dương

Văn Hoá

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