Cara River Park Cần Thơ: chính sách cam kết mua và thuê lại cực hút khách

Cam kết mua lại - bảo vệ trọn vẹn dòng vốn sau 2 năm

Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là Cara River Park tại TP. Cần Thơ chính thức bàn giao, thế nhưng Chủ đầu tư Cara Group vẫn khiến thị trường bất ngờ khi công bố chính sách bán hàng chưa từng có: cam kết mua lại căn hộ đúng nguyên giá sau 2 năm, nếu khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng.

Nhiều khách hàng sử dụng phương án hỗ trợ ngân hàng với việc miễn lãi trong 24 tháng sẽ có nhiều thuận lợi hơn hẳn. Khoảng thời gian này giúp nhà đầu tư không áp lực về lãi suất, giảm gánh nặng tài chính.

Khi mua lại, Cara Group cam kết sẽ chịu các khoản phí khi giao dịch chuyển nhượng lại. Chính sách này cam kết từ Chủ đầu tư không chỉ giúp bảo vệ 100% vốn đầu tư ban đầu sau 24 tháng, đồng thời tăng cường niềm tin cho khách hàng.

Các khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh 70% giá trị căn hộ cũng sẽ được chiết khấu đến 4%.

Lợi nhuận kép đến 44%/năm

Ngoài ra, Cara Group còn cam kết cho thuê lại căn hộ hàng tháng với thu nhập 15-20 triệu/tháng. Khách hàng uỷ quyền cho Cara Group khai thác sẽ nhận thu nhập 3 tháng một lần. Hoạt động quản lý, vận hành sẽ do Asahi Luxstay hoặc Cara Stay phụ trách, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Với căn hộ 2 phòng ngủ trị giá 3,9 tỷ đồng (bao gồm VAT), Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn 1,3 tỷ đồng, nhận được dòng tiền cam kết cho thuê 15 triệu/tháng trong 2 năm liên tiếp thu được 360 triệu, sau 2 năm nhà đầu tư thu về lợi nhuận 28% (14%/năm) trên số vốn bỏ ra.

Chưa kể, sau 2 năm nếu giá căn hộ tăng 15% - 20%, khoản chênh lệch bán được sẽ lãi 585 - 780 triệu. Như vậy tỷ suất sinh lời kép trên vốn bỏ ra trong vòng 2 năm lên tới 73-88% (36,5% - 44%/năm).

Một góc nhìn về Cara River Park (Ảnh: Cara Group)

Cara River Park – tâm điểm đầu tư trung tâm thành phố Cần Thơ

Cara River Park tọa lạc tại vị trí 4 mặt tiền đường, cách Trung tâm Hành chính mới TP. Cần Thơ chỉ 600m, được đánh giá là một trong những dự án căn hộ cao cấp nổi bật của khu vực. Dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, hệ thống tiện ích nội ngoại khu đa dạng và tiêu chuẩn bàn giao theo chuẩn quốc tế.

Trong bán kính 3–5 phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thương mại GO!, bệnh viện đa khoa và quốc tế, hệ thống trường học các cấp, cùng các khu công nghiệp lớn như Sông Hậu, Hưng Phú và VSIP – nơi tập trung hàng chục nghìn chuyên gia và lao động chất lượng cao. Nhờ đó, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn mở ra tiềm năng khai thác cho thuê và gia tăng giá trị tài sản.

Cara River Park dự kiến bàn giao vào cuối năm nay, đây là dự án căn hộ cao cấp duy nhất bàn giao trong năm tại TP. Cần Thơ. Nhiều khách hàng sau khi tham quan căn hộ thực tế đánh giá cao thiết kế thông thoáng (chiều cao trần 2.9m), tối ưu diện tích và chất lượng vật liệu đẳng cấp.

Trong bối cảnh Cần Thơ định hình trở thành đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, thu hút dòng vốn đầu tư lớn và sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn, nhu cầu nhà ở chất lượng cao được dự báo sẽ gia tăng mạnh. Với nguồn cầu ổn định từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ, giảng viên làm việc tại các khu công nghiệp, bệnh viện và trường đại học, tỷ lệ lấp đầy tại Cara River Park được đánh giá ở mức khả quan. Chủ đầu tư cũng đưa ra chính sách hỗ trợ đầu ra như thuê lại hoặc mua lại căn hộ, góp phần giảm thiểu rủi ro cho người mua.

