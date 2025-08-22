Casamia Balanca Hoi An: Chuẩn sống toàn cầu giữa lòng di sản

Hội An - điểm đến của công dân toàn cầu

Hội An là "kho báu" di sản thế giới, nơi lưu giữ trọn vẹn dấu ấn giao thoa Đông – Tây qua từng mái ngói, góc phố. Sở hữu diện tích khiêm nhường nhưng cô đọng, sống động, đầy bản sắc khiến nơi đây nhiều lần được vinh danh bởi Travel & Leisure, Condé Nast Traveler, Post Office UK... là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Sức hút của Hội An không chỉ ở vẻ đẹp cổ kính lãng mạn, mà còn ở nhịp sống đa sắc, con người thân thiện, văn hóa cởi mở. Rất nhiều du khách ban đầu đến để tận hưởng kỳ nghỉ, hay chỉ là chốn dừng chân ngắn hạn, nhưng rồi ở lại vì tìm thấy nơi đây một chốn "sống sâu và sống dài lâu".

Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới. Ảnh: Shutterstock

Sự cộng hưởng với Đà Nẵng – trung tâm trẻ trung, năng động – càng làm gia tăng sức hút. Loạt dự án tầm cỡ quốc tế đang được chính quyền từ trung ương đến địa phương quyết liệt đầu tư như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, chuỗi cảng quốc tế… đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư tầm cỡ toàn cầu. Nhiều tập đoàn tên tuổi lớn đã đề xuất trực tiếp rót vốn, hoặc liên doanh cùng doanh nghiệp trong nước, có thể kể đến Trump Organization (Mỹ), APM Terminals B.V (Hà Lan), Apex Group (Anh), Adani (Ấn Độ), Sumitomo (Nhật Bản), Terne Holdings (Singapore)...

Sự xuất hiện các dự án tầm vóc khu vực và thế giới đang góp phần đưa Đà Nẵng – Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn của nguồn nhân lực chất lượng cao như chuyên gia cao cấp, nhà quản lý, doanh nhân quốc tế… đến sinh sống và làm việc lâu dài. Điều này kéo theo nhu cầu thực về những khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản, vừa đáp ứng chuẩn sống toàn cầu, vừa gắn kết với bản sắc địa phương.

Trong bức tranh ấy, Hội An nổi lên như lựa chọn hàng đầu: khí hậu ôn hòa, môi trường trong lành, chi phí hợp lý, văn hóa cởi mở, cộng đồng quốc tế đang mở rộng cùng các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa đa quốc gia.

Casamia Balanca Hoi An – Chốn an cư của cộng đồng có gu

Tọa lạc trên hành lang xanh phố cổ, Casamia Balanca Hoi An khẳng định vị thế hiếm có khi hội tụ trọn vẹn "tứ cận": cận sông – cận biển – cận rừng – cận lộ. Dự án được bao bọc bởi dòng Cổ Cò thơ mộng, liền kề vịnh biển Cửa Đại, đặc biệt nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO. Đây là lợi thế vị trí gần như không thể tái tạo trong quy hoạch đô thị tương lai, vừa gắn kết di sản, vừa mở lối cho chuẩn sống quốc tế.

Khác biệt của Casamia Balanca Hoi An thể hiện ở triết lý thiết kế tôn trọng thiên nhiên nguyên bản và văn hóa kiến trúc phố Hội, kết hợp tinh tế cùng giá trị đương đại. Với mật độ xây dựng chỉ 38%, dự án dành hơn 8ha cho mảng xanh và mặt nước; tái hiện sống động hình ảnh Hội An trong những nếp nhà 2 – 3 tầng mái ngói nâu, tường vàng, hiên hoa giấy rực nắng, ẩn mình giữa thảm thực vật nhiệt đới.

Phối cảnh không gian mang nhịp điệu thành thị của nhà vườn Park Home

Hệ thống tiện ích đồng bộ được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp: clubhouse sang trọng, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao do thương hiệu quốc tế vận hành, bến du thuyền tư gia, tổ hợp thể thao, chuỗi 5 công viên... Các công trình tiện ích này không chỉ đáp ứng nhu cầu thụ hưởng chất lượng cao, mà còn có kiến trúc độc đáo, ấn tượng góp phần nâng tầm đẳng cấp của khu đô thị. Môi trường an ninh khép kín 24/7 bảo đảm sự riêng tư, trong khi pháp lý sở hữu lâu dài khẳng định giá trị bền vững, gia tăng sức hút với những chủ nhân tinh tường.

Casamia Balanca Hoi An mang đến cho các cư dân tương lai những phong cách sống khác biệt, thông qua các dòng sản phẩm đa dạng, đảm bảo mỗi lựa chọn đều là một "tuyên ngôn" mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhà vườn Park Home cao 3 tầng, với diện tích xây dựng lên tới 316m², có sân vườn lên đến 90m², tọa lạc ngay trục Võ Chí Công – tuyến huyết mạch Đà Nẵng – Hội An. Park Home nằm trong tổ hợp công viên đa sắc màu, thích hợp với những chủ nhân ưa nhịp sống năng động nhưng vẫn cần khoảng lặng riêng. Mỗi ngôi nhà trở thành một không gian kép: sáng an yên bên tách cà phê trong vườn nhỏ, tối hòa mình vào cộng đồng sôi động, hiện đại ngay ngoài hiên.

Biệt thự Forestside Villa với bến du thuyền riêng

Nếu nhà vườn Park Home mang nhịp điệu thành thị, thì biệt thự Forestside cao 2 – 3 tầng, diện tích đất từ 250 – 426m², được ví như những "ốc đảo xanh" giữa dòng kênh và rừng dừa nước tự nhiên 3,6ha. Mỗi căn biệt thự sở hữu bến du thuyền riêng, sân vườn rộng thoáng, mang đến trải nghiệm sống thanh lịch mà hào hoa. Forestside là lựa chọn dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự thảnh thơi tuyệt đối, nơi mỗi ngày đều như một kỳ nghỉ riêng tư chất lượng cao nhưng vẫn gắn kết thiên nhiên nguyên bản.

Dù lựa chọn Park Home hay Forestside, cư dân Casamia Balanca Hoi An đều chung điểm gặp gỡ: một cộng đồng có gu, trân trọng di sản, yêu thiên nhiên và đam mê kiến trúc phố Hội. Dự án trở thành biểu tượng của chuẩn sống toàn cầu giữa lòng di sản – nơi cân bằng hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, giữa an cư và đầu tư bền vững.