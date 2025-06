Caslaquartz – Bí quyết nâng tầm không gian sống của người Việt hiện đại

Thương hiệu cao cấp tầm quốc tế - Biểu tượng của sự tin cậy

Caslaquartz là một sản phẩm của Casla Group, một trong 5 thương hiệu hàng đầu thế giới về đá nhân tạo gốc thạch anh, được sản xuất bằng công nghệ Breton tiên tiến nhất từ Italia. Đây là cái tên quen thuộc trong các công trình cao cấp khắp toàn cầu, từ châu Âu, Mỹ đến châu Á. Tại Việt Nam, Caslaquartz không chỉ là một thương hiệu, mà là lời cam kết về chất lượng và đẳng cấp, mang hơi thở quốc tế đến từng không gian sống của người Việt. Khi chọn Caslaquartz, bạn không chỉ sở hữu một sản phẩm mà còn là một phần của xu hướng toàn cầu.

Chất lượng vượt trội - Nền tảng của độ bền vĩnh cửu

Với hơn 93% cốt liệu thạch anh tự nhiên, Caslaquartz sở hữu độ cứng chỉ đứng sau kim cương, khả năng chống thấm, chống trầy xước, chịu nhiệt và va đập vượt trội. Từ bàn bếp, quầy bar, lavabo đến ốp tường hay thang máy, sản phẩm này mang lại độ bền vượt thời gian. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những gia đình muốn đầu tư vào một không gian sống vừa đẹp mắt vừa trường tồn.

Mẫu mã đẹp - Sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật đỉnh cao

Điều làm nên sự khác biệt hoàn toàn của Caslaquartz so với các dòng đá nhân tạo khác chính là mẫu mã - sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa công nghệ hitech và bàn tay tài hoa của nghệ nhân handmade. Mỗi tấm đá Caslaquartz không chỉ được sản xuất trên dây chuyền hiện đại mà còn được hoàn thiện với sự chăm chút tỉ mỉ, mang lại những đường vân sống động, có hồn thiên nhiên và đậm chất nghệ thuật. Từ Calacatta thanh lịch với vân mây trắng tinh khôi đến Mystery huyền bí như một bức tranh sơn dầu, hơn 50 mẫu vân đá của Caslaquartz là những kiệt tác độc bản, khác xa các sản phẩm chỉ được tạo ra từ dây chuyền công nghiệp khô khan. Chính sự kết hợp này đã khiến các kiến trúc sư đặc biệt yêu thích Caslaquartz, bởi nó không chỉ là vật liệu mà còn là nguồn cảm hứng để họ sáng tạo nên những không gian sống đầy cá tính và tinh tế.

Giá thành tốt, bảo hành cao - Đầu tư thông minh cho tương lai

Dù sở hữu chất lượng quốc tế, Caslaquartz lại có mức giá vô cùng hợp lý, dao động từ 3-15 triệu đồng/m² tùy dòng sản phẩm, phù hợp với nhiều phân khúc gia đình từ trung lưu đến thượng lưu. Điểm nhấn đặc biệt là thời gian bảo hành lên tới 18 năm - con số kỷ lục trong ngành - mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng. Đây không chỉ là một khoản đầu tư thông minh mà còn là lời hứa về chất lượng bền vững từ thương hiệu.

Đảm bảo sức khỏe, bảo vệ môi trường - Sống xanh, sống an lành

Caslaquartz không chỉ đẹp mà còn an toàn cho sức khỏe. Sản phẩm đạt chứng chỉ NSF (Mỹ) về an toàn thực phẩm, đảm bảo không sinh ra chất độc hại khi tiếp xúc với thực phẩm - lý tưởng cho bàn bếp hay quầy bar gia đình. Đồng thời, chứng nhận Greenguard xác nhận Caslaquartz thân thiện với môi trường, không phát thải hóa chất độc hại, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình và hành tinh xanh. Trong bối cảnh người Việt ngày càng quan tâm đến lối sống bền vững, Caslaquartz chính là giải pháp hoàn hảo cho một không gian sống vừa đẹp vừa an toàn.

Xu hướng của thế giới - Lựa chọn của người tiên phong

Đá thạch anh nhân tạo đang ngày càng khẳng định vị thế trong ngành nội thất toàn cầu nhờ khả năng kết hợp hài hòa giữa độ bền, tính thẩm mỹ và yếu tố bền vững. Tại Việt Nam, khi nhu cầu nâng tầm không gian sống ngày càng được chú trọng, Caslaquartz tự hào đồng hành cùng những chủ nhân tiên phong trong việc kiến tạo phong cách sống hiện đại. Từ biệt thự sang trọng tại Vinhomes Riverside, căn hộ đẳng cấp tại Landmark 81 đến không gian nhà phố tinh tế ở Phú Mỹ Hưng, Caslaquartz không chỉ là vật liệu hoàn thiện mà còn là tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và đẳng cấp sống của thời đại mới.

Được kiến trúc sư tin tưởng tư vấn - Bảo chứng từ chuyên gia

Không phải ngẫu nhiên mà Caslaquartz được các kiến trúc sư hàng đầu Việt Nam tin tưởng giới thiệu cho khách hàng. Với sự linh hoạt trong thiết kế, dễ dàng tùy chỉnh theo mọi ý tưởng sáng tạo và thi công nhanh chóng, sản phẩm này giúp biến giấc mơ về không gian sống lý tưởng thành hiện thực. Các dòng vân đá tinh xảo của Caslaquartz không chỉ đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ mà còn nâng tầm giá trị công trình, từ đó nhận được sự đồng thuận từ cả gia chủ và chuyên gia thiết kế. Khi kiến trúc sư gật đầu, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và phong cách mà Caslaquartz mang lại.

Hệ thống nhà phân phối rộng khắp - Dễ dàng sở hữu trong tầm tay

Với mạng lưới phân phối trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến các tỉnh thành khác, Caslaquartz luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Các showroom và đại lý không chỉ giúp bạn dễ dàng trải nghiệm sản phẩm mà còn mang đến dịch vụ tư vấn tận tâm, giao hàng nhanh chóng. Dù bạn ở bất kỳ đâu, Caslaquartz luôn ở gần để biến giấc mơ về không gian sống hoàn hảo thành hiện thực.

Caslaquartz - Dấu ấn của phong cách sống hiện đại

Caslaquartz không chỉ là một tấm đá, mà là bí quyết để tạo nên không gian sống hiện đại, sang trọng, đẳng cấp, nghệ thuật và bền vững cho người Việt. Với thương hiệu quốc tế, chất lượng vượt trội, mẫu mã mang hồn thiên nhiên từ sự kết hợp hitech và handmade, cùng giá trị sức khỏe, môi trường, đây là lựa chọn dành cho những ai muốn tiên phong trong phong cách sống.

Hãy đến ngay showroom Caslaquartz gần nhất để khám phá và mang về cho ngôi nhà của bạn một kiệt tác sống động, nơi mỗi ngày đều là một trải nghiệm tuyệt vời!

Caslaquartz Việt Nam

Hotline: 1800.64.64.99 | 0888.00.18.18

Email: vlxd@caslagroup.com

Nhà máy: Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Website: caslaquartz.com