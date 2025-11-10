Cắt ghép lời ông Trump, sếp BBC mất ghế

Tổng giám đốc BBC Tim Davie (bên phải) và Giám đốc điều hành bộ phận tin tức Deborah Turness.

Hai lãnh đạo cấp cao này rời nhiệm sở trong bối cảnh tổ chức truyền thông công cộng hàng đầu nước Anh đang đối mặt với áp lực chỉ trích mạnh mẽ liên quan đến tính trung lập và đạo đức báo chí. Quyết định từ chức diễn ra sau khi họ bị cáo buộc thiên vị trong công tác biên tập, đặc biệt là liên quan đến việc cắt ghép bài phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bê bối cắt ghép phát biểu của ông Trump

BBC đã phải chịu áp lực ngày càng lớn sau khi tờ Daily Telegraph đăng tải bản báo cáo nội bộ bị rò rỉ. Bản báo cáo này do Michael Prescott, một cựu cố vấn tiêu chuẩn biên tập, biên soạn, chỉ ra những sai sót trong cách đưa tin về nhiều vấn đề, bao gồm cuộc chiến Israel - Hamas, các vấn đề giới tính và bài phát biểu của ông Trump.

Cụ thể, chương trình Panorama của BBC đã ghép hai đoạn phát biểu của ông Trump lại, khiến ông có vẻ như đang kêu gọi cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol tháng 1/2021. Bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ cho thấy nhóm sản xuất đã ghép hai đoạn cách nhau hơn 50 phút trong bài phát biểu tại Washington D.C. ngày 6/1/2021.

Trong bản dựng phim, ông Trump bị cắt ghép thành câu: “Chúng ta sẽ đi đến Điện Capitol… và tôi sẽ đi cùng các bạn. Chúng ta sẽ chiến đấu. Chiến đấu đến cùng.” Tuy nhiên, trên thực tế, những câu này được nói ở hai phần khác nhau của bài phát biểu. Phát biểu đầy đủ của ông Trump là: “Chúng ta sẽ cùng đi đến Điện Capitol và cổ vũ các nghị sĩ can đảm của chúng ta.”

Phản ứng và trách nhiệm lãnh đạo

Ông Tim Davie, người đứng đầu BBC từ năm 2020, thừa nhận tổ chức không thể hoàn hảo và khẳng định BBC phải luôn minh bạch, chịu trách nhiệm. Dù bảo vệ tổ chức của mình và khẳng định báo chí BBC vẫn là “chuẩn mực vàng”, ông Davie thừa nhận rằng “một số sai sót nghiêm trọng đã xảy ra, và với tư cách người đứng đầu, tôi phải chịu trách nhiệm cuối cùng”. Ông cũng cho biết cuộc tranh cãi hiện nay xung quanh mảng tin tức đã góp phần vào quyết định từ chức của ông.

Giám đốc điều hành mảng tin tức, bà Deborah Turness, cũng tuyên bố từ chức, nói rằng vụ bê bối đã “đến mức gây tổn hại cho BBC” và “trách nhiệm nên dừng lại ở tôi”. Tuy nhiên, bà khẳng định rõ ràng rằng những cáo buộc gần đây cho rằng BBC News có thiên kiến có hệ thống là “hoàn toàn sai sự thật”.

Vụ việc nhanh chóng gây ra phản ứng dữ dội từ phía cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump hoan nghênh việc hai lãnh đạo này từ chức, chỉ trích họ là “những kẻ cực kỳ không trung thực” và cáo buộc họ đã cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi BBC là “cỗ máy tuyên truyền cánh tả” và cáo buộc hãng này đưa tin “hoàn toàn giả dối”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy đã cảm ơn ông Davie vì những đóng góp, nói rằng ông đã dẫn dắt tổ chức qua giai đoạn thay đổi lớn. Bà nhấn mạnh rằng nhu cầu về các bản tin đáng tin cậy và các chương trình chất lượng cao là điều thiết yếu. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ đối lập Kemi Badenoch hoan nghênh việc từ chức và nhấn mạnh ban lãnh đạo mới phải thực hiện cải tổ thực sự về văn hóa của BBC.

Bối cảnh uy tín và tài chính của BBC

BBC vẫn được phương Tây coi là thương hiệu tin tức đáng tin cậy nhất tại Anh và có tầm ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, do được tài trợ bằng phí bản quyền truyền hình bắt buộc (khoảng 174,5 bảng Anh, tương đương 228 USD mỗi hộ gia đình/năm), tổ chức này luôn nằm trong tầm ngắm của giới phê bình — những người phản đối mô hình tài chính này và cho rằng đài có xu hướng tự do cấp tiến.

Trong những năm gần đây, BBC liên tục bị cáo buộc không duy trì được tính trung lập, bị chỉ trích từ cả cánh tả lẫn cánh hữu trong bối cảnh chính trị - văn hóa phân cực. Một số bê bối khác bao gồm: Người dẫn thể thao Gary Lineker bị đình chỉ vì chỉ trích chính sách nhập cư của chính phủ; Chủ tịch BBC Richard Sharp từ chức năm 2023 vì không tiết lộ mối liên hệ trong việc tạo điều kiện cho khoản vay của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson; Báo cáo nội bộ rò rỉ cho rằng kênh BBC tiếng Ả Rập thể hiện thiên vị chống Israel trong đưa tin về chiến sự Gaza.

Ông Davie nhấn mạnh BBC cần được ủng hộ, không bị “vũ khí hóa”, vì vai trò của tổ chức trong việc xây dựng một xã hội lành mạnh và thúc đẩy ngành sáng tạo. BBC hiện phải đàm phán lại hiến chương với chính phủ vào năm 2027 để đảm bảo nguồn tài chính.

