Cất nóc tòa S2 - Lumina tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, dự án căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại Ciputra

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai, hướng tới cột mốc bàn giao dự kiến từ quý II/2027.

BLĐ Sunshine Group, Tổng thầu SCG và đơn vị phát triển NOBLEX thực hiện nghi thức cất nóc tòa S2 - Lumina dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences vào sáng 25/11/2025.

Pháp lý minh bạch, tiến độ bứt tốc, sẵn sàng bàn giao từ quý 2/2027

Nghi thức cất nóc được thực hiện trong không khí trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo Sunshine Group, Tổng thầu SCG Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính NOBLEX (đơn vị phát triển và phân phối dự án) cùng đại diện các ngân hàng, đối tác….

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐQT Sunshine Group - khẳng định Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là công trình trọng điểm của Tập đoàn với quy mô 5 tòa tháp cao 40 tầng, gần 400.000 m² sàn xây dựng và gần 1.000 căn hộ cao cấp cùng hệ tiện ích 5 sao, được vận hành bởi thương hiệu quốc tế hàng đầu.

Việc hoàn thành cất nóc tòa tháp đầu tiên S2 – Lumina không chỉ phản ánh sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ mà còn thể hiện cam kết nhất quán của Sunshine Group và Tổng thầu SCG trong việc kiến tạo các công trình chuẩn mực, mang giá trị thực và bền vững cho khách hàng.

Ông Đỗ Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐQT Sunshine Group phát biểu tại lễ cất nóc tòa S2

Ông Bùi Văn Tư - Tổng Giám đốc Tổng thầu SCG Group cho biết quá trình thi công một dự án Branded Residences 5.0 như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, tổng thầu và các đơn vị tư vấn giám sát. SCG Group cam kết tiếp tục duy trì kỷ luật thi công, nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ và phối hợp chặt chẽ với hệ thống đối tác nhằm đưa dự án về đích với chất lượng vượt kỳ vọng.

Ghi nhận tại công trường cho thấy nhịp độ triển khai đang được đẩy mạnh từng ngày. Sau khi tòa S2 - Lumina được cất nóc, các tháp còn lại tiếp tục tăng tốc thi công phần thân, đồng thời hệ thống tường ngăn chia công năng bên trong các căn hộ cũng được hoàn thiện đồng loạt. Ở phía ngoài, đá bán quý Lemurian Blue đang được ốp lên toàn bộ mặt đứng, tạo nên diện mạo sang trọng và sự bền vững hiếm có.

Tại lõi trung tâm, các hạng mục cảnh quan trọng điểm đang dần thành hình với biển hồ kéo dài gần 0,5km, bể bơi trung tâm, bồn hoa, cây xanh được phủ xanh từng ngày. Khu vực 5 tầng thương mại dịch vụ (tầng 1–5), đặc biệt là thiết kế thông tầng ấn tượng tại tầng 4 - 5, cũng đang thành hình, chuẩn bị kiến tạo tuyến phố mua sắm, ẩm thực trên không đầu tiên và dài nhất Tây Hồ Tây, trải dài xuyên suốt 5 tòa tháp.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đang tăng tốc thi công, dự kiến bàn giao từ quý 2/2027

Dự án Branded Residences 5.0 đầu tiên và duy nhất tại KĐT Ciputra mang thương hiệu WorldHotels

Được đầu tư theo chuẩn khách sạn 5 sao, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là dự án đầu tiên trên thế giới được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất của Tập đoàn khách sạn danh tiếng BWH Hotels. Sở hữu vị trí đắc địa tại Tây Hồ Tây, ngay từ thời điểm mới ra mắt, dự án đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ về một kiệt tác hạng sang với vị trí 4 mặt tiền quyền lực giữa Ciputra siêu kết nối, tầm view ôm trọn sông Hồng & hồ Tây, thiết kế Sky Villa thông tầng "may đo" nội thất hàng hiệu đến tổ hợp hơn 50 tiện ích cao cấp được bố trí xuyên suốt từ mặt đất tới tầng thượng.

Đây cũng là một trong số ít dự án có gần 90% sản phẩm là loại hình căn hộ Sky Villa thông tầng, được so sánh với những căn biệt thự triệu USD xa xỉ trên không của Dubai với diện tích thông thuỷ từ hơn 130m2 đến hơn 600m2, trong đó căn lớn nhất tới 5 phòng ngủ, tích hợp sân vườn và hồ bơi riêng lên đến 144m².

5 tòa tháp tại dự án cung cấp ra thị trường gần 1.000 căn hộ Sky Villas

Các căn hộ tại dự án được hoàn thiện với hàng loạt vật liệu thượng hạng như: bếp từ, máy hút mùi De-Dietrich, gạch men ceramic nhập khẩu Italy; hệ thống điều hòa thông minh có khả năng lọc bụi mịn, cân bằng độ ẩm, cung cấp "khí tươi"; đèn âm trần chiếu điểm Spotlight với chỉ số hoàn màu CRI > 90 chuyên dùng cho sảnh khách sạn 5 – 6 sao, giúp xoa dịu thị giác...Đặc biệt, những căn "limited" sẽ sở hữu bể bơi, sân vườn riêng như một "tiểu resort" trên không, nơi gia chủ tận hưởng những phút giây thư giãn riêng tư giữa tầng không khoáng đạt.

Không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences

Tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, hơn 50 tiện ích được so sánh như "bản giao hưởng" độc đáo, với tổ hợp giải trí mặt đất cùng biển hồ nhân tạo dài gần 500m; tuyến phố mua sắm trên không dài nhất khu vực Tây Hồ Tây; tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây với thiết kế du thuyền đầy táo bạo tại tầng 39-40 và nhà hàng 6 sao đầu tiên tại khu đô thị Ciputra, do Sunset Hospitality Group đến từ Dubai vận hành…

Tổ hợp tiện ích tầng mái tại dự án với bể bơi rooftop và nhà hàng pool bar 6 sao đầu tiên tại KĐT Ciputra

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng ưu tiên trải nghiệm và chất lượng sống, sự cộng hưởng giữa tiêu chuẩn vận hành 5 sao, hệ tiện ích đa tầng và tiến độ thi công bứt tốc đang giúp Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences củng cố vững chắc vị thế của một biểu tượng mới tại Tây Hồ Tây – nơi chuẩn mực sống xa xỉ được định nghĩa bằng sự riêng tư, đẳng cấp và giá trị bền vững theo thời gian.