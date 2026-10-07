Cậu bé đập nát điện thoại vì mẹ không mua cho máy 20 triệu đồng: Chủ cửa hàng kể lại toàn bộ câu chuyện

Theo chủ cửa hàng điện thoại nơi xảy ra sự việc, trước đó, cậu bé đi xe và xảy ra va chạm với một phương tiện khác trên đường. Chiếc điện thoại để trong túi bị rơi xuống đất, màn hình vỡ và phần bo mạch bên trong cũng bị hư hỏng.

Khoảng 10h cùng ngày, người mẹ đưa con trai đến cửa hàng, mang theo chiếc điện thoại được bọc trong túi nilon để kiểm tra. Sau khi kiểm tra trong vài phút, chủ cửa hàng cho biết bo mạch đã hỏng, màn hình cũng vỡ nghiêm trọng và cần thay mới. Theo người này, chi phí sửa chữa có thể tương đương việc mua một chiếc điện thoại mới nên ông khuyên hai mẹ con mua máy khác.

Clip được chia sẻ thu hút sự chú ý của nhiều người

Trong lúc xem các mẫu điện thoại tại cửa hàng, cậu bé chú ý đến một mẫu cao cấp có giá khoảng 5.000-6.000 nhân dân tệ (khoảng 18-22 triệu đồng). Em cầm máy trên tay và tỏ ra muốn mua. Tuy nhiên, người mẹ cho rằng gia đình vừa phải sửa xe sau vụ va chạm nên tài chính trong tháng khá eo hẹp. Bà chỉ vào một mẫu điện thoại có giá hơn 2.000 nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng) và đề nghị con mua mẫu này để sử dụng trước.

Theo lời chủ cửa hàng, người mẹ sau đó còn cầm một mẫu điện thoại khác có giá 2.699 nhân dân tệ (khoảng 9,8 triệu đồng) và nói rằng mẫu này cũng đẹp. Tuy nhiên, cậu bé không đồng ý. Trong lúc mất bình tĩnh, em giật chiếc điện thoại khỏi tay mẹ rồi ném mạnh xuống sàn. Chiếc máy vỡ thành nhiều mảnh khiến nhân viên và khách hàng có mặt tại cửa hàng chú ý.

Sau đó, cậu bé tức giận rời khỏi cửa hàng. Người mẹ gọi theo nhưng em vẫn chạy ra ngoài. Thay vì trách mắng con, người mẹ cúi xuống nhặt từng linh kiện của chiếc điện thoại trên sàn.

Chủ cửa hàng sau đó đăng video ghi lại sự việc lên mạng xã hội. Đoạn video sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo chủ cửa hàng, chiếc điện thoại bị đập trong video không phải điện thoại trưng bày của cửa hàng. Đây chính là chiếc máy đã bị hỏng sau vụ va chạm trước đó và được hai mẹ con mang đến để kiểm tra, sửa chữa. Sau khi sự việc được chia sẻ, chủ cửa hàng chủ động liên hệ với hai mẹ con. Người này mua một ít hoa quả đến gặp gia đình và hỗ trợ hòa giải. Cậu bé sau đó trực tiếp xin lỗi mẹ. Người mẹ không tiếp tục trách mắng con mà cảm ơn chủ cửa hàng vì đã giúp hai mẹ con giải quyết sự việc.

Nguồn: 163.com