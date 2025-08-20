Cậu bé nghèo Thanh Hóa, đẩy xe rác cùng mẹ thành ca sĩ thần tượng đình đám showbiz Việt ở tuổi 24

Xuất phát điểm nghèo khó và niềm đam mê âm nhạc bẩm sinh

Quang Anh, tên thật là Nguyễn Quang Anh (sinh năm 2001 tại Thanh Hóa) được biết đến với nghệ danh Rhyder. Anh lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn: cha mẹ ly hôn khi anh lên 5. Mẹ Quang Anh - bà Lê Thị Nghĩa từ diễn viên chèo phải chuyển sang làm lao công môi trường để nuôi hai anh em ăn học.

Từ nhỏ, Quang Anh đã nhiều lần theo mẹ đi làm đêm, phụ mẹ đẩy xe rác trên đường phố. Hình ảnh cậu bé gầy gò đi bên chiếc xe rác lớn trở thành ký ức khó quên của anh. Chính tuổi thơ lam lũ ấy đã giúp Quang Anh rèn nghị lực, nuôi dưỡng ý chí vượt khó để theo đuổi âm nhạc.

Hình ảnh Quang Anh giúp mẹ đẩy xe rác thuở nhỏ khiến nhiều người xúc động

Năm 2011, trong thời gian điều trị viêm màng não, Quang Anh âm thầm tham gia "Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ" tại Thanh Hóa và giành giải Nhất với ca khúc Lý kéo chài. Thành tích này là bước ngoặt đầu tiên, giúp anh được chú ý và khơi dậy quyết tâm đi theo con đường âm nhạc một cách bài bản.

Giấc mơ tỏa sáng qua sân khấu Giọng hát Việt Nhí 2013

Ban đầu, mẹ Quang Anh không đồng ý cho anh đi thi vì thiếu tiền, nhưng vì đam mê bùng cháy, gia đình đã vay mượn để đưa anh vào TP.HCM tham dự Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Quang Anh gây ấn tượng mạnh nhờ giọng ca nội lực, khả năng biến hóa đa thể loại qua các tiết mục như Đám cưới chuột, Chiếc khăn piêu, Sắc Màu...

Quang Anh thời thi Giọng hát Việt Nhí

Ngày 7/9/2013, với 215.903 lượt bình chọn, Quang Anh vượt qua Phương Mỹ Chi để trở thành Quán quân cuộc thi. Số tiền 500 triệu đồng từ giải thưởng được anh dành riêng để sửa nhà và lo học hành cho cả gia đình.

Sau chiến thắng, Quang Anh trở về Thanh Hóa, tiếp tục học lớp 7. Gia đình chỉ nhận lời anh biểu diễn cuối tuần để không ảnh hưởng học tập. Năm 2014, Quang Anh biểu diễn trong liveshow của Đan Trường, lưu diễn tại Úc cùng các nghệ sĩ danh tiếng như Hoài Linh, Trường Giang, và song ca cùng Bằng Kiều bản Sắc Màu.

Đặc biệt, tháng 6/2014, anh thi đỗ vào khoa Jazz - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (chuyên ngành gõ jazz), chuyển lên Hà Nội học tập bài bản âm nhạc.

Khẳng định tên tuổi, trở thành ngôi sao Gen Z toàn năng

Có giai đoạn, Quang Anh gần như “biến mất” khỏi showbiz để tập trung cho việc học. Chính khoảng lặng này khiến nhiều người nghĩ anh đã hết thời, nhưng thực tế anh đang âm thầm tích lũy kiến thức để trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn.

Năm 2023, Quang Anh xuất hiện trở lại ở Rap Việt mùa 3, dưới nghệ danh Rhyder. Anh tiến vào Top 9 chung kết, gây chú ý bởi phong cách "rap như hát", kỹ thuật vững và sáng tạo.

Tiếp đến, năm 2024, Rhyder tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, giành ngôi Á quân mùa đầu tiên. Các bài hát như Hào quang, Chân thành, I'm thinking about you, Bảnh... do anh sáng tác và biểu diễn đều lọt top thịnh hành trên YouTube, thu hút lượng khán giả lớn.

Sau hàng loạt thành công, Quang Anh Rhyder hiện trở thành một trong những sao trẻ toàn năng của showbiz Việt

Cuối năm 2024, Rhyder tổ chức minishow đầu tiên mang tên Dự án bí mật tại TP.HCM. Sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo fan và nghệ sĩ khách mời mà còn chứng minh tài năng qua loạt ca khúc tự sáng tác.

Sự kết hợp giữa giọng hát thiên phú, kiến thức âm nhạc bài bản, khả năng sáng tác, phong cách biểu diễn đa dạng và hình ảnh hợp thị hiếu giới trẻ đã giúp Quang Anh Rhyder trở thành ngôi sao Gen Z toàn năng trong showbiz Việt.

Có thể thấy, con đường từ cậu bé nghèo vùng Thanh Hóa đến ca sĩ thần tượng đình đám Quang Anh Rhyder là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Từ những ngày đẩy xe rác phụ mẹ, tự học hát đến quán quân Giọng hát Việt Nhí, từ Học viện Âm nhạc đến sân khấu Rap Việt, từ minishow đầu tay đến thu nhập hàng tỷ đồng - mỗi bước đi đều được xây dựng bằng sự nỗ lực, kiên trì cộng với tài năng thiên phú.

Hành trình vươn lên của Quang Anh Rhyder là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ



Quan trọng hơn, Quang Anh Rhyder thể hiện một khát khao nghệ thuật không ngừng lớn lên và khát vọng tạo ra giá trị bền vững. Hành trình ấy không chỉ là hành trình một nghệ sĩ, mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, từ đó khẳng định vị thế của một ngôi sao Gen Z toàn năng trong showbiz Việt Nam hôm nay.