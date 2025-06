Cầu trên đường cao tốc đột ngột đổ sập, xe tải mắc kẹt lơ lửng giữa không trung

Vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng ngày 24/6, cầu dẫn của cầu lớn Mẫu Tử Hà trên cao tốc G76, đoạn từ Quảng Tây đi Quý Châu, tại Km 1264 (huyện Tam Đô, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) đã bị sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài gây sạt lở núi.

Trước đó, lúc 5 giờ 51 phút cùng ngày, cơ quan giao thông đã phát hiện biến dạng tại cầu dẫn của cầu Mẫu Tử Hà. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa giao thông một chiều trên đoạn đường này. Đến 7 giờ 11 phút, toàn bộ tuyến đường đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Một đoạn video cho thấy phần đầu của một chiếc xe tải lớn màu đỏ bị mắc kẹt trên cây cầu bị sập, thân xe tải vẫn nằm trên đường, tài xế xe tải vẫn ngồi ở phía trước xe tải và phải chịu cảnh lơ lửng giữa không trung đợi cứu hộ.

Video ghi lại cảnh tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khi cầu sập có một xe tải đang lưu thông trên cầu. May mắn thay, những người trên xe đã được giải cứu an toàn và không có thương vong về người. Dưới gầm cầu có 3 phương tiện là xe thi công của người dân địa phương. Qua quan sát bằng máy bay không người lái, xác định không có người bên trong các xe này. Các lực lượng chức năng như cứu hộ, công an, giao thông vận tải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và phân luồng giao thông.

Nguồn: Sohu