Cầu vượt cao tốc dài 750m sập, những trụ cầu cao bằng cả tòa nhà đổ như domino: Mới hoàn thành đầu năm, nhà chức trách không đề cập tới lỗi thi công hay thiết kế

12-11-2025 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Video từ hiện trường vụ sập cầu thu hút nhiều sự chú ý.

Hiện trường vụ sập cầu.

Một phần cầu vượt Hồng Kỳ trên tuyến Quốc lộ 317, đoạn qua tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã đổ sập vào ngày 11/11 do lở đất. Rất may, sự cố không gây thương vong vì giao thông đã được phong tỏa từ trước.

Theo thông báo của chính quyền địa phương, cầu Hồng Kỳ nằm gần nhà máy thủy điện Shuangjiangkou, nối Tứ Xuyên với khu tự trị Tây Tạng. Công trình dài 758 m, do Tập đoàn Cầu Đường Tứ Xuyên xây dựng và hoàn tất đầu năm nay.

Tối 10/11, cảnh sát thành phố Maerkang đã chặn các phương tiện qua cầu sau khi đội kiểm tra phát hiện vết nứt trên sườn núi và các tuyến đường lân cận, lo ngại nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng nhanh chóng dựng biển cảnh báo và sơ tán toàn bộ xe cộ trong khu vực trước 23h cùng ngày.

Đến chiều 11/11, tình trạng địa chất tại khu vực xấu đi, gây ra lở đất nghiêm trọng, phá hủy phần cầu dẫn và nền đường, trước khi đoạn cầu ở hữu ngạn sập xuống, tạo ra cột bụi lớn. Chính quyền xác nhận không có người bị thương hay thiệt mạng.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cơ quan giao thông và cảnh sát địa phương cho biết nguyên nhân trực tiếp là biến dạng địa chất ở bờ phải cầu Hồng Kỳ. Nhà chức trách không đề cập đến khả năng lỗi thiết kế hay kết cấu.

Hiện chưa rõ thời điểm tuyến đường được khôi phục. Các phương tiện đang được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình thay thế do chính quyền địa phương công bố.

Nguồn: Tổng hợp﻿ 

Nhịp Sống Thị Trường

